¥Á¥å¡¼¥ÈÆÁ°æµÁ¼Â ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥«¥È¥·¤ÎÊý¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¤¬£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¤Ë¡¢ÆÁ°æ¤ÏÁêÊý¡¦Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿ºÝ¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó£²¿Í¤È¤â¡Ø²¶¤¬²¶¤¬¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤µ¤ó¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ó¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡£¤¨¡©¤¦¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¦¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£Æ±À¤Âå¤Î¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤¬¿Íµ¤¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤È¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÏÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç´Ø·¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡ØÆ±À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤é¥¿¥«¥È¥·¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¡Ø¤½¤ÎÊý¤¬ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ£±²ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊÖ¤·¤Æ¡×¤È½Ð±é¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã°¤¤¤±¤É¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤è¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â·ù¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¼«Ê¬¤é¤ÎÃæ¤ÎÂç¹õÃì¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£