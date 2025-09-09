Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡¢Èø¾åµÆÇ·½õ¤¬¤Þ¤Í¤¾å¤²¹Ô»ö¡¡²ÎÉñ´ì¤ò³Ú¤·¤àÈë·í¤Ï¡Ö¤Þ¤º´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤Ç£¹Æü¡¢È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡ÊÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ë¡¢Ï»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¡ÊÈø¾å±¯Ç·½õ¡Ë½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¡ÖÂè£µ£±²óµÈÎã´é¸«À¤¡×¤Î¤Þ¤Í¤¾å¤²¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð±éÇÐÍ¥¤Î²ÈÌæ¤ÈÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿´ÇÈÄ¤Î²¼¤ÇÂçÆþ¤ê¤ò´ê¤¦ÅÁÅý¹Ô»ö¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¸æ±àºÂ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¡£·à¾ì¤ÎÂç³¬ÃÊ²¼¤Ç¡¢µÆ¸ÞÏº¤¬¡Öº£Æü¤Ï½ÅÍÛ¤ÎÀá¶ç¡¢ÊÌÌ¾µÆ¤ÎÀá¶ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ËÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡¢Ï»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¤Î¤Þ¤Í¤¾å¤²¹Ô»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿£³£°£°¿Í¤Î´Ñ½°¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë¸ò¤¸¤ê¡Ö²»±©²°¡ª¡×¤È¤Î²°¹æ¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡±éÌÜ¤ÏÃë¤ÎÉô¤¬¡ÖÁà¤ê»°ÈÖÒ×¡×¡Ö°²²°Æ»ËþÂçÆâ´Õ¡×¡Öµþ¼¯»ÒÌ¼Æó¿ÍÆ»À®»û¡×¡¢Ìë¤ÎÉô¤Ï¡Ö±©°á¡×¡Ö½±Ì¾ÈäÏª¸ý¾å¡×¤½¤·¤ÆµÆ¸ÞÏº²È¤æ¤«¤ê¤Î±éÌÜ¡ÖÁÍ¾®ÁÎ¼¡ÏºµÈ¡×¡£ÆÃ¤ËÃë¤ÎÉô¤Î¡ÖÆó¿ÍÆ»À®»û¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë±éÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¸ø³«£¹£´Æü¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ£±£³£³²¯±ß¤òÆÍÇË¡£Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏËÌÊÆ¤Ç¤Î¸ø³«¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤òµÆ¸ÞÏº¤â´Ñ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ï¸ÅÅµ±éÌÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÊõ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤´È¿±þ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿»þ¡¢¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡±Ç²è¤Î±Æ¶Á¤Ç½é¤á¤ÆÉñÂæ´Ñ·à¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Þ¤º´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈë·í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤ÎÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¸ø±é¤Ç¤ÏºäÅì¶Ì»°Ïº¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»°¿ÍÆ»À®»û¡×¤ò±é¤¸¤¿¡£Éã»Ò£²¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÆó¿ÍÆ»À®»û¡×¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤¬¹¥Êª¤È¤¤¤¦µÆÇ·½õ¤Ï¡Ö¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ìÁØ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤òµÆ¸ÞÏº¤Ï²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¡ÖÃë¡¢Ìë¤ÎÉô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡¢¾ð°¦¤Î½Ð¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê±éÌÜ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¹ñÊõ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¡Ä¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤Ç²ÎÉñ´ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£