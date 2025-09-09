多くの猫好きたちに注目され107万再生されているのは、子猫が必死に鳴いている様子。ちょっと珍しい鳴き方に、視聴者からは「発音誰に習ったんだろ」「個性的な鳴き方可愛すぎるだろ」などのコメントが寄せられています。

【動画：必死に鳴いていた赤ちゃん三毛猫→『口の形』を見ると…】

「お」の口で鳴く子猫

TikTokアカウント「azutoeno」に投稿されたのは、車のボンネットにいたところを保護されたという三毛猫・あずきちゃんが一生懸命に鳴いている姿。心細かったのか、不安だったのか、とても必死な様子で鳴いていたといいます。

あずきちゃんの鳴き方は、「みゃ～お～」というもの。そう聞こえるだけでなく、口の形もちゃんと「お」で終わるそうです。口をはっきり開けて発声する猫はちょっと珍しいですよね。

実は期間限定だった鳴き方

「みゃ～お～」という鳴き方は、保護されてから2日間しか見られなかったとのこと。病院へ連れて行き、ノミの薬と目薬をもらい、シャンプーまで終えてケージから出すと、ずっと「みゃ～お～」と鳴いていたといいます。

3日目からは「みゃ～お～」と鳴かなくなったとのことなので、当時は投稿主さんに何かを訴えていたのでしょう。おいしいごはんを食べ、暖かいベッドで寝て、そばで見守ってもらえることで、必死に訴える必要がなくなったのかもしれませんね。

すっかり落ち着いたあずきちゃん

保護されたばかりの頃は必死に鳴いていたあずきちゃん。その後は新たにハチワレのえのきちゃんが迎え入れられ、お姉ちゃんになりました。ときどきケンカをしつつも、仲良く過ごしているとのこと。

もう見られなくなってしまった「みゃ～お～」ですが、投稿を見た視聴者には「みゃーおの子」「オーの子」と認識されているのだとか。投稿主さんをはじめ、あずきちゃんファンの思い出としていつまでも語り継がれそうですね。

あずきちゃんの「みゃ～お～」と鳴く投稿には、「ちゃんと『お』の口してるの可愛すぎて尊い」「みゃーからのオーの口がたまらない」「まん丸おくちでかわいい」「今にも人の言葉喋り出しそう」などのコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「azutoeno」には、元気いっぱいに遊ぶあずきちゃんの姿がたくさん投稿されています。えのきちゃんや黒猫のひじきくんも登場していますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「azutoeno」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。