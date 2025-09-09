加藤あい、ビーチで美脚披露「スタイル抜群」「綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の加藤あいが9日、自身のInstagramを更新。夏休みの思い出としてビーチでの様子を公開した。
【写真】加藤あい、圧巻の脚線美披露
加藤は「Last summer vacation photo dump. 何気に買ったハワイアナスの色合いと柄が気に入った」とコメントし、美しいビーチを背景にストライプシャツとデニムスカートを着用し美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「美脚」「スタイル抜群」「ビーチが似合う」「素敵な夏の思い出」「癒される」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
