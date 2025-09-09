「穿くだけでサマになる！」【GU】大人こそ試したい♡「今っぽスカート」
忙しい朝でもさっと穿くだけでサマになりそうな、【GU（ジーユー）】の「スカート」に注目。今季らしいデザインを取り入れつつ、きれいめにもカジュアルにもマッチして、大人の着こなしに頼れる存在になりそうです。今回は、そんな今っぽスカートの魅力とスタッフさんのリアルなコーディネートをお届けします。
プリーツ × ラップでシャレ見えが狙える今っぽスカート
【GU】「ラッププリーツミディスカート」\2,990（税込）
今季注目のプリーツデザインを取り入れたミディスカート。ラップ仕様がアクセントになり、動くたびにプリーツが揺れて、軽やかな表情を見せてくれます。裾に向かって広がるAラインシルエットで、トップスをタックインすることで、メリハリのあるスタイリングが叶いそう。この秋は、オンオフ問わず大人の着こなしに取り入れてほしい1枚です。
柔らかベージュはブラウンと合わせて大人顔に
GUスタッフさんが「無地でもデザイン性が出て着るだけでサマになります」というスカートは、ベージュ、ダークグレー、ブラックの3色展開。こちらのベージュは、ダークブラウンのトップスやカーディガンと合わせることで、グラデーションをきかせたワントーンコーデに。落ち着いた配色の中に奥行きが出て、シンプルながら大人っぽく仕上がります。
ダークグレー × ネイビーで落ち着いた上品コーデに
こちらのダークグレーは、落ち着いた色味ながら動きのあるプリーツで女性らしさを引き立ててくれそう。ネイビーのカーディガンを合わせることでシックな配色に仕上がり、おしとやかできちんとした雰囲気にまとまります。黒小物を添えればさらに引き締まり、オンオフ問わず使える知的なコーディネートが完成。
ブラックはストライプシャツで清潔感アップ
GUスタッフさんが「ウエストがキュッと見えるラップデザインとプリーツで細見えします」とおすすめする、ブラックの「ラッププリーツミディスカート」。程よい張り感のある素材と縦のラインがきいて、すっきりスタイルアップを叶えてくれそうです。ストライプシャツを合わせれば爽やかさときちんと感がプラス。あえてスニーカー合わせでカジュアルダウンし、大人のこなれコーデを楽しんで。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Sara.K