「穿くだけでサマになる！」【GU】大人こそ試したい♡「今っぽスカート」

忙しい朝でもさっと穿くだけでサマになりそうな、【GU（ジーユー）】の「スカート」に注目。今季らしいデザインを取り入れつつ、きれいめにもカジュアルにもマッチして、大人の着こなしに頼れる存在になりそうです。今回は、そんな今っぽスカートの魅力とスタッフさんのリアルなコーディネートをお届けします。

プリーツ × ラップでシャレ見えが狙える今っぽスカート

【GU】「ラッププリーツミディスカート」\2,990（税込）

今季注目のプリーツデザインを取り入れたミディスカート。ラップ仕様がアクセントになり、動くたびにプリーツが揺れて、軽やかな表情を見せてくれます。裾に向かって広がるAラインシルエットで、トップスをタックインすることで、メリハリのあるスタイリングが叶いそう。この秋は、オンオフ問わず大人の着こなしに取り入れてほしい1枚です。

柔らかベージュはブラウンと合わせて大人顔に

GUスタッフさんが「無地でもデザイン性が出て着るだけでサマになります」というスカートは、ベージュ、ダークグレー、ブラックの3色展開。こちらのベージュは、ダークブラウンのトップスやカーディガンと合わせることで、グラデーションをきかせたワントーンコーデに。落ち着いた配色の中に奥行きが出て、シンプルながら大人っぽく仕上がります。

ダークグレー × ネイビーで落ち着いた上品コーデに

こちらのダークグレーは、落ち着いた色味ながら動きのあるプリーツで女性らしさを引き立ててくれそう。ネイビーのカーディガンを合わせることでシックな配色に仕上がり、おしとやかできちんとした雰囲気にまとまります。黒小物を添えればさらに引き締まり、オンオフ問わず使える知的なコーディネートが完成。

ブラックはストライプシャツで清潔感アップ

GUスタッフさんが「ウエストがキュッと見えるラップデザインとプリーツで細見えします」とおすすめする、ブラックの「ラッププリーツミディスカート」。程よい張り感のある素材と縦のラインがきいて、すっきりスタイルアップを叶えてくれそうです。ストライプシャツを合わせれば爽やかさときちんと感がプラス。あえてスニーカー合わせでカジュアルダウンし、大人のこなれコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K