上野樹里、夫・和田唱との台湾旅ショット公開「お揃いカラーコーデ素敵」「お似合いの2人」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の上野樹里が9月9日、自身のInstagramを更新。夫でTRICERATOPSの和田唱との台湾での写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】上野樹里、夫と近距離の旅ショット
9月6〜7日に開催されたミュージカル「『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」台湾公演に出演した上野は、劇中の音楽を担当した和田との台湾での2ショットを公開。「台湾」の文字とともに、台湾の街並みを背景に和田と並んで歩く自然体なショットや、夕暮れ時の住宅街を背景に2人が緑色のトップスを着こなしたセルフィーを公開している。
この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「お揃いカラーコーデ素敵」「お似合いの2人」「同じ作品が目的で海外公演に行けるのすごい」「憧れ」「自然体で素敵」「幸せそう」といった声が上がっている。
和田と上野は、2016年5月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆上野樹里、夫・和田唱との台湾での写真公開
