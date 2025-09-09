ºÇ¸å¤Îº×¤ê¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¡ª¡í¶î¤±¹þ¤ß¡í¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ÀìÌç²È¤¬Áª¤ó¤À¡Ú´óÉÕ³Û£²Ëü±ß°Ê²¼¡ÛÊÖÎéÉÊ
µï½»ÃÏ°Ê³°¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤¿´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±ÀÇµÚ¤Ó½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡£¼«¸ÊÉéÃ´£²£°£°£°±ß¤Ç¡¢´óÉÕ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é´óÉÕ¶â³Û¤Î£³³äÁêÅö¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡½¡½¡£¤Þ¤µ¤Ë¡í¿ÀÀ©ÅÙ¡í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£¹·îËö¤Þ¤Ç¡£¡Ø³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ù¡Ø¤µ¤È¤Õ¤ë¡Ù¡Ø¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡Ù¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡£
¤³¤ÎºÇ¸å¤Îº×¤ê¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ò¸·Áª¤·¡¢£¹·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇFRIDAY¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë½õ¸À¤ò¶Ä¤®¡¢£²Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¿½¤·¹þ¤á¤ë¤ªÆÀ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£Ç¯¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤¼¤ÒÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ó¡¼¥ë¤¬°ìËÜ83±ß
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ø¤Õ¤ë¤È¤¯¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î´ØÍµºî»á¤Ï¡¢¡Ö¼¯»ùÅç¸©¼¯²°»Ô¤Î¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î³÷¾Æ¡Ê600£ç¡¢1Ëü9000±ß¡Ë¤ä»³Íü¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ê1.2Ô¡¢1Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡í¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î¤´ÃÚÁö¡í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆü¾ï¿©¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Î¹ñ»ºµí¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¡ÊÎäÅà900£ç¡¢1Ëü±ß¡Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£300£ç¤´¤È¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤ÎÈôÅÄ»á¤â¡¢´Ø»á¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡Öºú¤ÎÀÚ¤ê¿È¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¤Ë£±Ëü£²£°£°£°±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢±ö¶äºú¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¬Ìó£³ÔÆÏ¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âºú¤ÎÀÚ¤ê¿È¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¹¤ß»Ô¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤ÈÎÌ¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡£ÎäÅà¤ÇÆÏ¤¯¤Î¤ÇÆü»ý¤Á¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤¬£±Ëü±ß¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Í¤®¤È¤í1.5Ô¡Ê100£ç¡ß15¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Î¶¯Ãº»À¿å¡Ê500㎖¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë35ËÜ¡¢5000±ß¡Ë¤â¡¢¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÄê´üÅª¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤Î³ä¤ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡×
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¾ÃÌ×ÉÊ¤â¡¢ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¤À¡£
¡ÖÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ë£±Ëü£²£°£°£°±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢12¥í¡¼¥ë¡ß£¶¥Ñ¥Ã¥¯¡¢·×72¥í¡¼¥ëÊ¬¤Î¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Ï¡¢£±Ëü£´£°£°£°±ß¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò60È¢ÍÑ°Õ¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏºÒ³²È÷Ãß¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×¡Ê´Ø»á¡Ë
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼°Ê³°¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¤Î¡Ø²Ö²¦ ¥¢¥¿¥Ã¥¯¹³¶Ý£Å£Ø¡Ù¤Î¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ¡Ê900£ç¡¢£¹ÂÞ¡¢£²Ëü±ß¡Ë¤â¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¡££³ÂÞ¡Ê£±Ëü±ß¡Ë¤ÎÍÑ°Õ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢£¹ÂÞ£²Ëü±ß¤Î¤Û¤¦¤¬¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤£¹·î¡¢»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹»ê¶Ë¤Î°ìÇÕ¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Î¹©¾ì¤¬¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¼éÃ«»Ô¤Ë£±Ëü£µ£°£°£°±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ù¤Î350㎖´Ì¤¬24ËÜÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¡¼¥ëÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£´Ì¥Ó¡¼¥ë24ËÜ¤¬¼Â¼ÁÉéÃ´³Û£²£°£°£°±ß¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ìËÜ¤¢¤¿¤ê83±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·ã°Â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ªÆÀ¤µ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¥ê¥ó¤¬¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ë£±Ëü£µ£°£°£°±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¡Ù¤ò24ËÜ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¹©¾ì¤¬¤¢¤ë·§ËÜ¸©¸æÁ¥Ä®¤Ë£±Ëü£·£°£°£°±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡Ù¤¬24ËÜÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹õ¥é¥Ù¥ë¡Ù¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Î¹©¾ì¤¬¤¢¤ëÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ë£±Ëü£µ£´£°£°±ß¤Î´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤È24ËÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ø»á¡Ë
²Æì¸©È¬½ÅÀ¥Ä®¤Ï¡¢£±Ëü£´£´£°£°±ß¤Ç²Æì¤ÎÄêÈÖ¡Ø¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¡Ù¡Ê350㎖¡ß24ËÜ¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡í¿ÀÀ©ÅÙ¡í¤Î²þ°¤Þ¤ÇÌó£±¥õ·î¡£¤ªÆÀ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Î¶î¤±¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤«¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯9·î12¡¦19Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê