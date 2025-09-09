森絵梨佳、息子への健康的な弁当公開 Vaundyライブ鑑賞時のエピソードも明かす「最高の贅沢？」
【モデルプレス＝2025/09/09】モデルの森絵梨佳が9月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った健康的な弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】森絵梨佳、バランスの取れた手作り弁当
森は「本日の小学生弁当」と題して、お弁当の写真を公開。鮭やレンコンの揚げ物、ミニトマト、春雨などが詰められた彩り豊かなお弁当を披露した。さらに、「この夏二度目のバウンディのライブへ行った息子。双眼鏡でバウンディを食い入るように眺めて、曲調が穏やかなゾーンに入ると寝る←もったいなーい！いや、最高の贅沢？」と、息子がVaundyのライブ鑑賞中に寝てしまったという微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「料理上手で尊敬」「愛情感じる」「バランス取れてる」「息子さん幸せだね」「微笑ましいエピソード」「お弁当美味しそう」「一緒にライブ行くの素敵な関係」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】森絵梨佳、バランスの取れた手作り弁当
◆森絵梨佳、息子への手作り弁当を公開
森は「本日の小学生弁当」と題して、お弁当の写真を公開。鮭やレンコンの揚げ物、ミニトマト、春雨などが詰められた彩り豊かなお弁当を披露した。さらに、「この夏二度目のバウンディのライブへ行った息子。双眼鏡でバウンディを食い入るように眺めて、曲調が穏やかなゾーンに入ると寝る←もったいなーい！いや、最高の贅沢？」と、息子がVaundyのライブ鑑賞中に寝てしまったという微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「料理上手で尊敬」「愛情感じる」「バランス取れてる」「息子さん幸せだね」「微笑ましいエピソード」「お弁当美味しそう」「一緒にライブ行くの素敵な関係」といったコメントが寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】