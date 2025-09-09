日向坂46、東京モノレールをジャック ポスターやつり革掲出、メンバーによる車内放送など実施
【女子旅プレス＝2025/09/09】9月17日（水）に61回目の開業記念日を迎える東京モノレールでは、日向坂46が同日に15thシングル『お願いバッハ！』をリリースすることを記念したコラボレーションを実施する。
9月10日（水）〜9月28日（日）の期間、日向坂46が東京モノレール車両をジャックし、メンバーが作成した専用ヘッドマークをはじめ、オリジナル車内ポスター、ドアステッカー、つり革を掲出した専用列車を運行する。運行区間は東京モノレール羽田空港線（モノレール浜松町〜羽田空港第2ターミナル）で、車両形式は10000形（10041編成）。
また同期間、専用列車で運行する空港快速（モノレール浜松町⇔天王洲アイル間）にて、日向坂46のメンバーによる車内放送を実施。15thシングル『お願いバッハ！』リリースに関する約30秒の放送が流れる。
さらに、羽田空港第2ターミナル駅の東京モノレール北口改札内にて、日向坂46のメンバー手形付き顔出しパネルを設置。9月10日（水）の10時頃〜掲出予定で、始発〜終電まで設置される。
なお、テレビ東京「日向坂で会いましょう」（9月14日（日）深夜）にて、今回のコラボレーションの裏側を放送予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※コラボレーションキャンペーンの内容や時間などは予告なく変更・中止となる場合がある。実施状況や最新情報は、東京モノレール公式Xにて確認。
