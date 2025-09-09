¡Ú¥ë¥Ã¥¯¡ÛFETICO 2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¨¡¨¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡ÈThe Depth of Her¡É¡¢½÷À¤ÎÆâÌÌ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£
Àè½µÊÄËë¤·¤¿ Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S ¤Î3ÆüÌÜ¡£Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖFETICO¡Ê¥Õ¥§¥Æ¥£¥³¡Ë¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©5¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öby R¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÅëí¤ÊÇò¤¤¶õ´Ö¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊñ¤à¶ÛÄ¥´¶¤È´üÂÔ¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëFETICO¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤Ë³Ø¤Ö¡ÈÆâÌÌ¤Î¿¼¤ß¡É
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼½®»³±ÍÈþ¤¬º£µ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î·Ý½Ñ²È¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Û¥ë¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼Ì¿¿²È¥¤¥ê¥Ê¡¦¥¤¥ª¥Í¥¹¥³¡£¿ÈÂÎ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÁõÃÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ä¡¢ÂàÇÑÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´±Ç½Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Æó¿Í¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤ò¶¯¤¯Åê±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½®»³¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤ò¡ÖThe Depth of Her¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Å¤Í¡¢½÷À¤¬»ý¤ÄÆâÅª¤Ê¿¼¤ß¤ÈÊ£»¨¤µ¤ò¿·¤·¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÁÇºà¤¬¸ì¤ë½÷ÀÁü
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂ¤·Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡£¶ÍÀ¸¥¸¥ã¥«¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î»ºÃÏ¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÆ±µï¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤Ë¼ëÀÖ¤òº¹¤·¹þ¤à¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂàÇÑÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÆâÌÌ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
5¼þÇ¯¤Ë¹¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦
¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡ÖArch¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥å¡¼¥º¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥¹¥¤¥à¥¦¥¨¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìÁØÂ¿ÌÌÅª¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£½®»³¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¤È¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤·¤¿¹á¤ê¤ÈÇ®µ¤
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHREE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤ò¸Þ´¶¤«¤éÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄÍã¤äã·Æ£ÈôÄ»¤éÃøÌ¾¿Í¤ÎÍè¾ì¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ëÌë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
FETICO¤¬º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÎÆâÌÌ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÉþ¤Ç¤·¤¿¡£ÀßÎ©5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿FETICO¤Ï¡¢½÷À¤Î¼«Í³¤È¼«¸Ê°¦¤ò¸å²¡¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FETICO
Courtesy of FETICO
Courtesy of FETICO
·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤Ë³Ø¤Ö¡ÈÆâÌÌ¤Î¿¼¤ß¡É
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼½®»³±ÍÈþ¤¬º£µ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î·Ý½Ñ²È¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Û¥ë¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼Ì¿¿²È¥¤¥ê¥Ê¡¦¥¤¥ª¥Í¥¹¥³¡£¿ÈÂÎ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÁõÃÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ä¡¢ÂàÇÑÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´±Ç½Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Æó¿Í¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤ò¶¯¤¯Åê±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½®»³¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤ò¡ÖThe Depth of Her¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Å¤Í¡¢½÷À¤¬»ý¤ÄÆâÅª¤Ê¿¼¤ß¤ÈÊ£»¨¤µ¤ò¿·¤·¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÁÇºà¤¬¸ì¤ë½÷ÀÁü
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂ¤·Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡£¶ÍÀ¸¥¸¥ã¥«¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î»ºÃÏ¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÆ±µï¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤Ë¼ëÀÖ¤òº¹¤·¹þ¤à¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂàÇÑÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÆâÌÌ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
5¼þÇ¯¤Ë¹¤¬¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦
¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡ÖArch¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥å¡¼¥º¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥¹¥¤¥à¥¦¥¨¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦¤ò°ìÁØÂ¿ÌÌÅª¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£½®»³¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¤È¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤·¤¿¹á¤ê¤ÈÇ®µ¤
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHREE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤ò¸Þ´¶¤«¤éÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄÍã¤äã·Æ£ÈôÄ»¤éÃøÌ¾¿Í¤ÎÍè¾ì¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ëÌë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of FETICO
FETICO¤¬º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÎÆâÌÌ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÉþ¤Ç¤·¤¿¡£ÀßÎ©5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿FETICO¤Ï¡¢½÷À¤Î¼«Í³¤È¼«¸Ê°¦¤ò¸å²¡¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FETICO
Courtesy of FETICO
Courtesy of FETICO