「母への愛情は……難しいですね」──そう話す、マルチ2世の当事者・朝比ライオさん（37）。母親が、マルチ商法をビジネスモデルとするA社へ依存したことにより一家は離散。朝比さんが実家の住宅ローン地獄を解決しても、家族間トラブルは続いたという。

【写真】実家のテーブルには今も、鍋類やお茶などのA社製品がたくさん置かれている

トラブルの際に母が発した驚きの”ひと言”、今の母への複雑な思い、そして顔出しで告発を続ける理由とは。マルチに翻弄された平成〜令和のファミリーヒストリーを伝える。【前後編の後編。前編を読む】

──「母が悪い」と言われ衝撃を受けたというカウンセリングの後、朝比さんはどうしたのでしょう。

「母をめぐる家族の金銭トラブルを清算しようと決めました。具体的には、実家を売ってローン返済をなくすことです。もとは夢の二世帯住宅だったのに、今や家族は離散、祖母は心労で同居は白紙、そしてローン地獄というトラブルの元凶になっていましたから」

──でも、お母さんが夢の家を手放すのは大変そうです。

「売却を納得させるのは子どもだけでは難しく、祖父母や叔母夫婦も交えて、家の査定や母の収支把握、説得のシミュレーションなど、4か月かけて準備しました。最終的には実家は売却、母はマンションに引っ越して、僕らへの入金催促はなくなりました」

──その後、お母さんはマルチを辞めたのですか。

「続けています。そして、姉と母の絶縁事件が起こりました。姉は結婚後も実家近くに住み、母からのA社おすすめ攻勢を受け続けていました。でも姉は「製品や価値観を押し付けないで」と言っていたんです。それが母は不快だったのでしょう。姉の娘、つまり孫の子育てに口出しして『あなたには子育てはできない、私が育てる』と、小学生の孫娘に自宅に来るよう置き手紙を残したんです」

──お母さんの反応は？

「変わりません。マルチを辞める気はまったくないです。母は孫娘をすごくかわいがっていたのに、自分のせいで会えなくなりました。

もし『マルチを辞めるか、孫を諦めるか』の2択があったら、普通は孫を選ぶと思うんですよ。でも母はマルチを選び、孫と会えない現状を放置している。僕はこの点は、完全におかしいと思っています」

──朝比さんは、お母さんとマルチの関係をどうしたいですか。

「この数年『マルチ被害をなくす会（以下、なくす会）』の活動をしてわかったのは、本人が心酔しているときに周囲が『辞めろ』と説得しても、かえって抵抗感が強くなることです。

母は大まじめに『A社は私の人生そのもの』と言っています。今66歳ですが、40年間をマルチに注いできたので、執着がとにかく強い」

──お母さんは朝比さんの反マルチ活動を知っているんですよね。

「知っています。そして母には『A社を辞めろ』とは言いませんが、『僕らにA社を押し付けないで』と伝えています。

でも母は、そういう言葉は聞かなかったようにスルーしています。マルチについては『いいね』という言葉以外、耳に入れないようにしているように見えます」

長年苦しんだ「マルチ2世」が今、母に抱く思い

──今、朝比さんはお母さんに愛情や感謝の気持ちなどはありますか。

「愛情は……難しいですね。強いて言えば”反面教師”として感謝はできます。ただ、愛情はもうない気がします。そのことを考えても、出てくるのは”無”というか」

──無、ですか。

「僕には娘が2人いますが、母はプレゼントと称して、頼みもしない高額なA社製品を送ってきます。愛情表現なのでしょうが、ありがた迷惑です。

そして2〜3日に1回、A社関連の長文LINEが来ます。でも、僕から娘の写真や出来事を送っても、返信はスタンプ1個など薄い反応。自分の孫よりA社に関心がある母に愛情が持てるかは、難しいところですね」

──悩ましいですね。

「ただ、僕の中には迷いもあります。母にとってA社はあくまで『善、正義』で『世に広く知らしめるべきもの』です。そう感じるのは母の自由ですが、押し付けられる家族にとっては迷惑千万、地獄です。僕はそれに苦しむ家族を多く見てきたので、他人との温度差を理解しないマルチアピール活動には、強い憤りがあります。

一方で、母がマルチやアップに心酔する気持ち自体は、純粋で悪意はない。だからこそ、僕は完全に母を捨てきれないんです。

母は若い頃から承認欲求が強く、それを十分満たせないまま大人になりました。そして家族を持ったとき、『自分を認めてほしい』気持ちと『子どもを健やかに育てたい』『家族の健康管理は私の役目』などの思いが結びつき、A社がそれらを満たしてくれると信じてのめり込んだのだと思います」

顔出しで告発を続けるワケ「心が折れそうにもなります」

──朝比さんはマルチ2世当事者として顔を出して活動していますが、それにはどういう覚悟があるのでしょう。

「現存のマルチ企業は厳しい規制があるものの、一応『合法』とされているので、問題が見えにくい。しかし実際は、巧妙なウソで収益をちらつかせて借金させたり、根拠のない健康法や『願いが叶う』などの誇大文句で勧誘するなど、問題だらけです。現に『なくす会』の会員数は増え続け、今まさに苦しみの渦中にいる人が大勢います。

これは誰かが代弁しなければ社会に届かない、そのためには顔を出して話さないとインパクトが出ないと考えました」

──活動に対し、マルチ企業側からの反応は？

「ありません。この4年間、NHKなどさまざまな全国メディアに出ましたが、マルチ企業側には完全に無視され、何も進んでいません。それだけ難しい課題だと痛感しています。心が折れそうになりますが『自分がやらなきゃ誰がやる』という気持ちだけで動いています。

この現状をひとつでも変えられるのであれば、僕の顔出しや大学名を明かすことは気にしません。とにかく『マルチ被害で苦しむ家族がこんなにいる』という現状を世間に知ってほしい。そして最終的には、マルチ商法の完全壊滅を強く望みます」

取材・文／前島環夏