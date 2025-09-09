サイズ違いの手提げやチャームなど5点セット！ベルメゾン「ムーミン」マトリョーシカみたいなバッグ＆ポーチ
ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は「ムーミン」デザインの「マトリョーシカみたいなバッグ＆ポーチセット」を紹介します☆
ベルメゾン【ルートート】マトリョーシカみたいなバッグ＆ポーチセット「ムーミン」
価格：16,800円（税込）
サイズ：
・ムーミンやしき（手提げ）／約17×29×11cm、開閉：オープン、ポケット：外にオープン1つ、重さ：約70g
・ムーミン（手提げ）／約14×23×9cm、開閉：オープン、ポケット：外にオープン1つ、重さ：約46g
・スティンキー（手提げ）／約10.3×17.5×6cm、開閉：オープン、ポケット：外にオープン1つ、重さ：約28g
・リトルミイ（ポーチ）／約7.5×13×4.5cm、開閉：ファスナー
・ニョロニョロ（チャーム）約4×6.3×2.5cm
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
※素材の特性上、色の濃淡及び色落ちが多少生じることがあります
※素材の特性上、多少色及び風合いの誤差が生じることがあります
※手提げは底マチがありバッグ単体では自立しますが、中に入れるものによって自立しない場合があります
ルートートが手掛ける、マトリョーシカのように収納ができる「ムーミン」のバッグとポーチのセットがベルメゾンから登場！
サイズ違いの手提げ3点、ポーチ1点、チャーム1点の5点セットです。
後ろ姿もしっかりデザインされています。
ひとつひとつのバッグ＆ポーチのサイズが異なるので、「ムーミン」と仲間たちが次々出てきます☆
一番大きなバッグは、「ムーミン屋敷」デザイン。
フランスパンなどを入れるマルシェバッグにもおすすめです。
バッグ3種には背面ポケットがついているので、すぐに取り出したいものを収納するのに便利！
中には、「ルートート」のネームが付いています。
2つ目のバッグは「ムーミン」デザイン。
手に持ったカラフルなお花が印象的です。
500mlのペットボトルにぴったりのサイズ感。
どんなファッションにも合わせやすい、シンプルなデザインがおしゃれです！
丸いマチ付きで、自立しやすいのも嬉しいポイントです。
「ムーミン」のイラストの温かみのある線が、刺しゅうで見事に表現されています。
何を入れようか考えるのも楽しい、細長くてスリムなユニークな形のバッグです。
そして、3つ目のバッグには「スティンキー」が登場。
キャラクターのカラーを生かした、ブラックカラーが素敵です☆
小さな「リトルミイ」のポーチも、小物を持ち歩くのに便利！
「ムーミンやしき」をはじめ、各キャラクターがプリントと刺しゅうで表現されています。
最後に出てくるのは、「ニョロニョロ」のチャーム！
好きなバッグなどにつけて、コーディネートを楽しめます。
楽しい形のバッグは、使い方も自由自在！
「ムーミン」や「リトルミイ」、「ニョロニョロ」たちと一緒なら、おでかけがより楽しくなります。
マトリョーシカ風にひとつに収納できる、ルートートとコラボした「ムーミン」のバッグ＆ポーチセット！
「ムーミン」マトリョーシカみたいなバッグ＆ポーチセットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。
©Moomin Characters TM
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
