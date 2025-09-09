ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は「ムーミン」デザインの「マトリョーシカみたいなバッグ＆ポーチセット」を紹介します☆

ベルメゾン【ルートート】マトリョーシカみたいなバッグ＆ポーチセット「ムーミン」

価格：16,800円（税込）

サイズ：

・ムーミンやしき（手提げ）／約17×29×11cm、開閉：オープン、ポケット：外にオープン1つ、重さ：約70g

・ムーミン（手提げ）／約14×23×9cm、開閉：オープン、ポケット：外にオープン1つ、重さ：約46g

・スティンキー（手提げ）／約10.3×17.5×6cm、開閉：オープン、ポケット：外にオープン1つ、重さ：約28g

・リトルミイ（ポーチ）／約7.5×13×4.5cm、開閉：ファスナー

・ニョロニョロ（チャーム）約4×6.3×2.5cm

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※素材の特性上、色の濃淡及び色落ちが多少生じることがあります

※素材の特性上、多少色及び風合いの誤差が生じることがあります

※手提げは底マチがありバッグ単体では自立しますが、中に入れるものによって自立しない場合があります

ルートートが手掛ける、マトリョーシカのように収納ができる「ムーミン」のバッグとポーチのセットがベルメゾンから登場！

サイズ違いの手提げ3点、ポーチ1点、チャーム1点の5点セットです。

後ろ姿もしっかりデザインされています。

ひとつひとつのバッグ＆ポーチのサイズが異なるので、「ムーミン」と仲間たちが次々出てきます☆

一番大きなバッグは、「ムーミン屋敷」デザイン。

フランスパンなどを入れるマルシェバッグにもおすすめです。

バッグ3種には背面ポケットがついているので、すぐに取り出したいものを収納するのに便利！

中には、「ルートート」のネームが付いています。

2つ目のバッグは「ムーミン」デザイン。

手に持ったカラフルなお花が印象的です。

500mlのペットボトルにぴったりのサイズ感。

どんなファッションにも合わせやすい、シンプルなデザインがおしゃれです！

丸いマチ付きで、自立しやすいのも嬉しいポイントです。

「ムーミン」のイラストの温かみのある線が、刺しゅうで見事に表現されています。

何を入れようか考えるのも楽しい、細長くてスリムなユニークな形のバッグです。

そして、3つ目のバッグには「スティンキー」が登場。

キャラクターのカラーを生かした、ブラックカラーが素敵です☆

小さな「リトルミイ」のポーチも、小物を持ち歩くのに便利！

「ムーミンやしき」をはじめ、各キャラクターがプリントと刺しゅうで表現されています。

最後に出てくるのは、「ニョロニョロ」のチャーム！

好きなバッグなどにつけて、コーディネートを楽しめます。

楽しい形のバッグは、使い方も自由自在！

「ムーミン」や「リトルミイ」、「ニョロニョロ」たちと一緒なら、おでかけがより楽しくなります。

マトリョーシカ風にひとつに収納できる、ルートートとコラボした「ムーミン」のバッグ＆ポーチセット！

「ムーミン」マトリョーシカみたいなバッグ＆ポーチセットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

