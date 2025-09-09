八木美樹、ハッピーオーラ全開のグラビア 『仮面ライダーゼッツ』で万津美浪役
俳優の八木美樹が、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）に登場。ハッピーオーラ全開のグラビアを披露している。
【写真】ハッピーオーラ全開の八木美樹
八木は2017〜21年、さくら学院のメンバーとして活動。現在は俳優として活動中。7日にスタートした令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）では主人公の妹・万津美浪を演じている。
なお今号は、歴代仮面ライダーヒロインが大集合。『仮面ライダーガヴ』の宮部のぞみが表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場するほか、『仮面ライダーゼッツ』小貫莉奈、『仮面ライダーギーツ』志田音々、『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、『仮面ライダーセイバー』アンジェラ芽衣、『仮面ライダーW』山本ひかる、飛鳥凛が登場する。
