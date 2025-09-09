NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ú²Ì¤ÇCD¡Ø0ºÐ¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆ¸ÍØ¡Ù¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»Â³¡¹
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î·àÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö0ºÐ¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆ¸ÍØ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢CD¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤«¤é¤Î²Î¤Î¤ª¤¯¤ê¤â¤Î ¡Ö0ºÐ¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆ¸ÍØ¡×¡Ù¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ó¤ÀÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦¾®¾¾Äª¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢2Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤È¡¢Âç¿¹¸µµ®±é¤¸¤ëºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö0ºÐ¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆ¸ÍØ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¹½ÁÛ¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±CD¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÆüËÜÃæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¨ËÜºî²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢»í¿Í¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÏºî³èÆ°¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤±¤¿¿ÍÊª¡£2013Ç¯¤Ë94ºÐ¤ÇÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ø0ºÐ¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆ¸ÍØ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬ºî»ì¤·¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç1976Ç¯¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë3ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´ÊÔ¤¬¤ä¤Ê¤»ºî»ì¡¦¤¤¤º¤ßºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¸ÍØ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¿¹°¡ÅÚ¡¢ÂçÏÂÅÄ¤ê¤Ä»Ò¡¢¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¡¢µÜÏÆ¹¯Ç·¤éÂ¿ºÌ¤Ê²Î¼ê¤¬»²²Ã¡£ÁõÃú¤â¡¢¤ä¤Ê¤»¼«¿È¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é3ºî¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÄ¹¤é¤¯ÇÑÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤Î¸ùÀÓ¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2014Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÁ´¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD2ËçÁÈ¤È¤·¤Æ½é¤ÎÉü¹ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¼Â¸½¡£ºÆ¤ÓÀ¤¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤È¤¤¤º¤ß¤¬Åö»þ´ó¤»¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Î³Àº¬¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë²Î¤¨¤ë¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¿ï½ê¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö»í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢Ãç¡¹¤¤¤¤²Î¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¡¢¤¤¤º¤ß¤Ï¡Ö¡È¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡É¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬¤¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤«¤é10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òÂ³¤±¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤òµ¡¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÆ¸ÍØ¤Î¿ô¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬°ä¤·¤¿¡È¿¿¿´¡É¤ò¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤ÊºîÉÊ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
