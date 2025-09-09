女優・野村真美が８日、インスタグラムを更新。自身も出演した「渡る世間は鬼ばかり」のプロデューサー、石井ふく子氏の９９歳の誕生日を祝う会が盛大に開かれたことを報告した。

９月１日が誕生日で、一週間遅れで開催され、石坂浩二、井上順、戸田恵子、久本雅美、藤田朋子ら豪華な顔ぶれが集結したことを報告。「本当に温かくて、優しくて可愛いくて、心から尊敬しています。今年も元気ハツラツでした」と「現役」バリバリの石井氏の様子も伝えた。

「こちらもプライベートがとってもめでたい『船越英一郎さん』」と「渡る−」で共演した船越英一郎（６５）との仲良し２ショットもアップ。船越は８月末、元アイドルで歌手、チョークアーティストの松下萌子（４２）と再婚し、昨夏に１児が生まれていたことが明らかになったばかり。

また「すっかり大人の女性の『清水由紀さん』」と、眞（えなりかずき）の妻、貴子を演じた清水由紀との写真も公開しており、「渡鬼メンバー最高！」「懐かしい」「皆さんお元気そうで何より」などの声が届いている。