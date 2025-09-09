「優しかった彼氏が豹変した」31歳女性の悩み。「私の希望を優先してくれる人だったのに…」変わってしまった理由
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆自分を「やさしい男」と思っていませんか？
今回は自分のことを「やさしい男」と思っている人にこそ読んでいただきたいお話。
相談者は結婚前提で1年前から交際していた彼氏に、突然別れを告げられて困惑している菜々子さん（仮名・女性31歳）。やさしかった彼氏・悠馬さん（仮名・男性・32歳）が豹変したことに悩んでいました。
「婚活パーティーで出会った悠馬君は、旅行代理店勤務でお休みが不定期なのに、カレンダー通りの休みしかない私にがんばって時間を合わせてくれるような、やさしい人でした。
私の希望を優先してくれて、私がデートで行きたいと言ったところに連れて行ってくれたり、私が気になっているって話したレストランを次のデートで予約してくれたりもして。
あとは私が同僚との人間関係で困っていたときも親身になって話を聞いてくれたし、転職するか迷っていたときもアドバイスをくれたし、何時間でも私の話に付き合ってくれてたんです」（菜々子さん）
◆話し合いを無視して「別れる」の一点張り
特にケンカやトラブルはなく、同棲しようという話も出ていたため、菜々子さんは「このまま悠馬君と結婚するんだろうなぁって思っていた」そうですが、ある日を境に彼が急変。
「悠馬君からLINEでいきなり『ほかに好きな人ができた。別れよう』って一方的に告げられて。私は混乱しながらも、『とにかく会って話したい』、『会うのが無理なら電話でもいい』ってメッセージ送ったんですけど、そのお願いは既読スルーで無視。
いまは数日に1回、短文でLINEの返信が来るけど、基本的には向こうは『別れる』の一点張りで、話し合いにならないんです。あんなにやさしかった彼氏がどうしてこんな冷たくてひどい態度を取るようになってしまったんでしょうか？」（菜々子さん）
筆者は、菜々子さんにとって酷な話になることは承知のうえで、悠馬さんが豹変した理由についての分析をお伝えしていきました。
悠馬さんが菜々子さんにしてくれていた数々のやさしい言動は“事実”ではありますが、そのやさしい言動は“菜々子さんのため”ではなく、“悠馬さん自身のため”だったという可能性が非常に濃厚です。
彼女へのやさしい言動が男側の利己的なものだったということを、すぐには理解しがたいかもしれませんので、順をおって説明してきます。
◆“自分のため”に動く人もやさしくなる理由
真の意味でやさしい人の行動原理は、当然ですが“他者のため”です。
恋人・友人・同僚など、自分以外の誰かを想った行動を“常に”できる人が、真にやさしい人間です。
しかし、行動原理が“自分のため”という人でも、他者に対してやさしい言動をすることも多々あるもの。それはズバリ、自分がその他者から好かれたいときや良く思われたいときです。
このことを恋愛関係にフィーチャーして、掘り下げていきます。
当たり前ですが、自分が好きな相手から好かれることは嬉しいものでしょう。
