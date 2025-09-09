◇MLB ナショナルズ15-7マーリンズ(日本時間9日、ローンデポ・パーク)

ナショナルズの小笠原慎之介投手がマーリンズ戦の8回に登板。2本のホームランを浴びるなど5失点を喫しました。

小笠原投手は日本時間7月7日にメジャー初先発初登板も先発2試合で計7失点と苦戦。マイナーに降格すると、8月のメジャー再昇格後はリリーフでの起用が続いています。前回登板は日本時間6日のカブス戦、5回から登板するも6回に犠牲フライとホームランで2点を失い、2回2失点の投球でした。

この日はナショナルズが5回に一挙6得点を奪うなど打線が爆発。11点リードとしたところで、小笠原投手は8回から3番手でマウンドにあがります。

1アウトからストレートの四球で出塁を許すと、続く打者にも四球を与え1アウト1、2塁に。空振り三振で2アウトとしましたが、マックス・アコスタ選手にタイムリーを浴び1点を失います。

さらにビクター・メサJr.選手に甘く入ったスライダーを捉えられ、ライトへの3ランホームラン。この回4点を失う苦しいマウンドとなりました。

9回もマウンドにあがった小笠原投手ですが、先頭のジェーコブ・マーシー選手がホームラン。さらに1アウトからジャック・ウィンクラー選手にツーベースを浴びるも、後続を抑えて追加点は許さず。試合はナショナルズが19安打15得点の猛攻で勝利しました。

小笠原投手は2回38球、被安打4、1奪三振、与四球2、5失点という内容。防御率は6.83となっています。