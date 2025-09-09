「前線に子どもがいないことは安心」

ロシアによるウクライナ侵攻が始まって3年以上が経過しましたが、熊本のグループがウクライナを支援しているつながりで、現地で活動する記者やニュースキャスターが熊本市内で講演会に臨みました。

【写真を見る】がれき、炎、赤く染まった少女の服･･･ウクライナの最前線にいる人々

以下、その質疑応答でのやりとりです。

【ザポリージャの地域新聞の編集長 スヴィトラーナ・カルペンコさん】

今、前線の地域に子どもは1人も残っていません。子どもがいた家族は、2022年の終わりまではウクライナ南部のザポリージャ州オリヒウ市に残っていましたが、彼らは安全な場所に強制的に避難させられました。

避難したくなくても、国が命令したんです。ボランティアや政府が最初から手助けをしました。ですから今、前線の地域には子どもが1人も残っていません。私はとても安心しました。

「私達は平和のためにすべてをあきらめるべきでしょうか？」

会場からの質問「ロシアのプーチン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領に、2つの地域、2つの土地を渡すように言っていますが、ウクライナの方たちはどう思われているのでしょうか？」

【ウクライナ全国ジャーナリスト連盟会長 セルゲイ・トミレンコさん】

平和を夢見ることは、すべてのウクライナ人にとって最も重要なことです。しかし、アメリカのトランプ大統領が提唱する国際交渉でも、ゼレンスキーとプーチンが参加してはいますが、プーチンは誠実に行動していません。

プーチンは平和を求めていると言っていますが、占領された土地だけでなく、まだ占領されていない土地も渡すように言っています。それは条件として受け入れられません。

そして、戦争が続いているということは、ウクライナが防御を強いられているということです。ウクライナは自分たちの領土を守ろうとしています。

プーチンが攻めてくる、我々は守らざるを得ないのです。もちろん平和は不可欠ですが、そのためには何もかも諦めるべきでしょうか？

ジャーナリストが書かない情報とは

会場からの質問「報道する上で、障害や国からの圧力はないのでしょうか？言論の自由は保たれているのでしょうか？」

【地域新聞の編集長 スヴィトラーナ・カルペンコさん】

私たちは独立した機関で、ジャーナリズムのルールを守って活動しています。何よりも大事なのは、自分の活動が市民や軍に悪影響を与えないようにすることです。政府から圧力を受けることはありません。

ウクライナのジャーナリストは、責任感として守らなければならないものがあります。軍事情報や防衛、武器に関する情報を公開しないという義務があります。これは国の安全保障のためです。

私たちが書いているのは、前線に住んでいる普通の人々の生活についてです。それについて、私たちは自由に書いています。

私たちは取材に行く前に、政府から許可をもらわなければなりません。これはジャーナリストの安全のためです。

【ウクライナ全国ジャーナリスト連盟会長 セルゲイ・トミレンコさん】

付け加えたいと思います。ウクライナのジャーナリストは、安全保障のため、軍の様子や防衛、武器の様子を書いてはいけないという規則があります。でも、前線で暮らす人々の生活については、私たちは自由に書いています。

日本が、日本人が、できること

会場からの質問「映像を見て憤り、胸が震えるというか、信じられないなと思うばかりです。私たちにできることは何でしょうか？」

【ウクライナ全国ジャーナリスト連盟会長 セルゲイ・トミレンコさん】

この質問に答えるのは難しいですが、そう思ってくれて感謝しています。知っていることを周りに伝えて欲しい、それが平和に近づけるのではないかと思います。

日本の皆さんからの温かいご支援は私たちの活動を支えてくれています。そして、もし可能であれば、ウクライナのジャーナリストに手紙や菓子、文房具を送っていただけると嬉しいです。

これは物理的な支援というより、精神的な支えになります。遠い日本に味方がいるということが、私たちにとって大きな力になります。

被爆者の言葉に通じるもの

【ニュースキャスター オルガ・ヴァカーロさん】

初めて日本に来ましたが、熊本に来る前に長崎へ行き、資料館を見学しました。

被爆者と出会って、彼の言葉はいまだに忘れません。彼が言ったのは『私達が味わったのは被爆だけでなく差別です』『平和は、他人の痛みに共感できる心を持つ人々が増えたときに訪れる』と。

私達に不可欠なのは、日本のみなさんが私達の痛みを理解してもらうことです。私達は平和がはやく来るのを待っています。

この戦争は情報戦争でもあります。ロシアが自分達の嘘を全世界に流しています。お願いですから、私達の実情を伝えてください。それが助けになります。

会場からの質問「ザポリージャ原発が狙われているということですが、それはどのくらいに影響が及ぶのでしょうか？」

【ニュースキャスター オルガ・ヴァカーロさん】

具体的な数値は専門家ではないので分かりませんが、ロシアはいつも脅してきます。プーチンは原発を攻撃する可能性があると脅していますが、今は稼働していません。ダムが壊されたことで水位が落ちていて原子炉を冷やすための水が足りない状況です。

今は停止していても、もし何かあった場合、影響は原発から30～50kmに及ぶとされています。その地域では市町村が避難訓練をしています。爆発などが起きた場合には50kmでは収まらないと思っています。私たちは、この恐ろしい状況を世界に伝えたいです。



【関連記事】講演会の映像など 2025年9月4日(木)放送

▼「現地では電気・インターネット乏しく自国の状況つかめず」ウクライナの記者たちが語った現地の状況