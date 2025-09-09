女優「伊東美咲」の「“庶民派”コンパクトカー」との“2ショット”公開！ 「かっこ可愛い」声もある「マツダ車」どんなモデル？

女優「伊東美咲」、かつての愛車マツダ「デミオ」と再会！

女優の伊東美咲さんが2025年9月3日に自身のインスタグラムを更新し、雑誌の撮影でかつての愛車と再会したエピソードを明かしました。

伊東さんの思い入れのある一台とは、どのようなモデルなのでしょうか。

女優「伊東美咲」と「“庶民派”コンパクトカー」写ったマツダ車とは？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「伊東美咲」×「“庶民派”コンパクトカー」を画像で見る！

伊東美咲さんは、ドラマ「電車男」でヒロインの“エルメス”役を務めたことをはじめ、数々の話題作に出演し、2000年代を代表する女優として活躍。なお、現在はシンガポールに拠点を移しています。

伊東さんは今回の投稿で、「一時帰国の際に、『GQ JAPAN』の撮影がありました。私の愛車の一台として、MAZDA2代目デミオと撮影する機会を頂きました」「私がデビュー当時から長きに渡り広告に携わらせていただいた、とても愛着のある一台です」とコメント。思い出深い一台との再会を報告しました。

デミオといえば、1996年に初代モデルが登場。コンパクトなサイズながら室内空間と実用性を重視した設計で、発売直後から好調な販売を記録。経営危機に直面していた当時のマツダを支えた重要モデルとして知られています。

その後、2002年には2代目デミオが登場。2代目では、初代の実用性を継承しながらも、内外装の質感と走行性能を大幅に向上させたモデルとなりました。

ラインナップには「コージー」「カジュアル」「スポルト」の3つのスタイルを用意。なかでも「コージー」では、キャンバストップ仕様や専用色ハニーイエローなど、個性的な装備が用意され、若年層や女性ユーザーから高い支持を集めました。

そんなデミオと伊東さんの関係は、2002年にマツダのイメージキャラクターを務めたことから始まります。

2代目デミオがデビューした翌年2003年には、伊東さんのアイデアを採り入れた「スターダストピンク」仕様が全国限定600台で登場。

この特別仕様車は当時大きな反響を呼び、翌2004年には1000台の限定モデルとして再登場。伊東さんがいかに影響力のある存在だったかがうかがえます。

※ ※ ※

今回の投稿では、伊東さんが当時を振り返りながら、関係者への感謝の言葉もつづっています。

「当時はスターダストピンク特別仕様など、幅広い層の方々に愛用して頂きました。そして現在は更にフルモデルチェンジの期待が高まりますね。

広島の工場から撮影の為にデミオの準備に携わって下さったMAZDA社員の皆さま、GQ JAPANスタッフの皆さま、ありがとうございました」

投稿には「デミオにみさきさま、懐かしいなぁ」「エルメスさん相変わらずお綺麗ですね」「かっこ可愛いですね」「懐かしすぎます」など、ファンから多くのコメントが寄せられています。