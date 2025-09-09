peco、息子への手作り弁当公開 前日の残り物アレンジしたおかずも
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントのpecoが9月9日、自身のInstagramを更新。息子のために作った手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】peco、彩り豊かな手作り弁当
pecoは「Today's lunch for my son」と英語でコメントを添えて、おにぎりやトマト、ブロッコリー、卵焼きなどが彩り良く詰められた息子の弁当を紹介。画像には「かつお節とのりのおにぎり」「昨日の夜ごはんの残りのピーマン肉焼き」「昨日の残りののりたまごやき」といった文字が添えられており、「昨日の残り物のブロッコリーをにんにく塩で炒めたやつ」については前日の夕食の残り物を上手にアレンジして弁当に活用したことがうかがえる。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「残り物アレンジ上手」「栄養バランス良さそう」「息子さん喜びそう」「手作り弁当素敵」「参考になる」といった声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】peco、彩り豊かな手作り弁当
◆peco、息子への愛情弁当披露
pecoは「Today's lunch for my son」と英語でコメントを添えて、おにぎりやトマト、ブロッコリー、卵焼きなどが彩り良く詰められた息子の弁当を紹介。画像には「かつお節とのりのおにぎり」「昨日の夜ごはんの残りのピーマン肉焼き」「昨日の残りののりたまごやき」といった文字が添えられており、「昨日の残り物のブロッコリーをにんにく塩で炒めたやつ」については前日の夕食の残り物を上手にアレンジして弁当に活用したことがうかがえる。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「残り物アレンジ上手」「栄養バランス良さそう」「息子さん喜びそう」「手作り弁当素敵」「参考になる」といった声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】