◇MLB ブレーブス4-1カブス(日本時間9日、トゥルイスト・パーク)

カブス・今永昇太投手がブレーブス戦に先発登板。6回3失点と試合を作るも、今季7敗目を喫しました。

8月以降は安定した投球を続け、6試合連続でクオリティー・スタート(6回以上を投げ自責点3以下)を記録していた今永投手。9勝目をあげ2年連続の2桁勝利に王手をかけた前回登板から中5日でマウンドに上がったこの試合でしたが、初回に2アウトからソロホームランを浴びて先制を許すと、そこから3連打を許してこの回3失点と苦しい立ち上がりとなります。

それでもここから大崩れしませんでした。2回以降は立ち直ってアウトを積み重ね、降板までに許したヒットはわずか1本のみ。四球も出さず4度の3者凡退を記録するなど、この日は6回80球、被安打5、4奪三振、3失点の内容でした。

初回こそホームラン含む4安打3失点を喫して21球を要した今永投手でしたが、2回からの6回までの5イニングに限れば被安打1、わずか59球とテンポの良い投球を見せた今永投手。これで連続クオリティー・スタート試合数を7に伸ばしました。

しかしこの試合は味方打線の援護がなく、7回に犠牲フライで1点を返したのみ。カブスは3連敗となり、今永投手に7敗目(9勝)が付きました。

今永投手は試合後、「初回こそつかまったが、内容自体は悪くなかった。だが、勝ちにつながらないのは悔しい」とコメントしています。

また、「3番・ライト」で出場した鈴木誠也選手は第3打席にチームのチャンスを広げるヒットを放ち、4打数1安打。4試合連続安打をマークしています。