Gap×ナイトメアー・ビフォア・クリスマス♡最新カプセルコレクション全22点をチェック

Gapがディズニーとの人気コラボ「Gap×Disney」から、映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新作コレクションを発表しました。ダークでユニークな世界観を映した全22アイテムは、メンズ・ウィメンズ・キッズ・ベビーまで幅広く展開。先行発売や期間限定ショップも登場し、この秋の注目ファッションとして見逃せません。

Gap×ナイトメアーの新作コレクション

©︎Disney

ティム・バートンの名作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたGapの最新カプセルコレクション。

価格は3,490円～12,900円で、フリースフーディーやスカル柄デニム、Tシャツ、フランネルパジャマなど多彩に展開。

ダークトーンを基調とした22アイテムは、自由で遊び心あるファッションを楽しみたい方にぴったりです。

マーク ジェイコブス×アートコラボ「JOY」限定コレクション誕生

メンズ・ウィメンズの注目ラインナップ

ストライプ デニムジャケット

©︎Disney

リラックス ストレート カーペンターパンツ

©︎Disney

スカルTシャツ

©︎Disney

スカル フランネル パジャマパンツ

©︎Disney

メンズは、ピンストライプのデニムジャケット（12,900円）、ストレートカーペンターパンツ（12,900円）、スカルTシャツ（3,990円）、フランネルパンツ（8,990円）など。

ヘビーウェイト ジップアップパーカー

©︎Disney

ヘビーウェイト スカル バギージョガーパンツ

©︎Disney

スカル ベースボールキャップ

©︎Disney

フーディー（12,900円）、バギージョガーパンツ（9,990円）、キャップ（3,990円）も登場します。

ヘビーウェイト スカルパーカー

©︎Disney

モダン シュランケンTシャツ

©︎Disney

ミニリブタンクトップ

©︎Disney

CashSoft カシミヤタッチ スカル カーディガン

©︎Disney

ミッドライズ ウルトラソフト バレルデニム

©︎Disney

ウィメンズは、GAPロゴ×サリーのシュランケンTシャツ（3,990円）、スカルパーカー（8,990円）、モダール素材のタンクトップ（3,990円）、カシミヤタッチのスカルカーディガン（6,990円）、バレルデニム（12,900円）まで、秋に映えるラインナップが揃います。

キッズ&ベビーの可愛い限定アイテム

ヴィンテージソフト グラフィックパーカー

©︎Disney

ヴィンテージソフト スカル バギージョガーパンツ

©︎Disney

スカルTシャツ

©︎Disney

スカル ベースボールキャップ

©︎Disney

ボーイズ（110～160cm）はジップアップフーディー（8,990円）、ジョガーパンツ（6,990円）、Tシャツ（3,990円）、キャップ（3,990円）。

ヴィンテージソフト クロップドパーカー

©︎Disney

ミッドライズ バギーデニム

©︎Disney

シュランケン グラフィックTシャツ

©︎Disney

ガールズ（110～160cm）はクロップドパーカー（8,990円）、バギーデニム（7,990円）、Tシャツ（3,990円）が登場。

オーガニックコットン パジャマセット

©︎Disney

セーラートップス

©︎Disney

ベビー（80～110cm）はオーガニックコットンのパジャマセット（4,990円）やセーラートップス（3,490円）がラインナップし、家族みんなでお揃いを楽しめます♡

自分らしく楽しむ秋の新定番♡

Gap×ナイトメアー・ビフォア・クリスマスの最新コレクションは、遊び心とダークなエッセンスを取り入れた特別なラインナップ。

メンズからベビーまで、価格やサイズ展開も幅広く揃い、家族や友人とリンクコーデも楽しめます。先行発売や期間限定ストアもあり、手に入れられるチャンスは限られています。

この秋、自分らしいスタイルを叶える特別な一着を見つけてみませんか♪