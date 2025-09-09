Gap×ナイトメアー・ビフォア・クリスマス♡最新カプセルコレクション全22点をチェック
Gapがディズニーとの人気コラボ「Gap×Disney」から、映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした新作コレクションを発表しました。ダークでユニークな世界観を映した全22アイテムは、メンズ・ウィメンズ・キッズ・ベビーまで幅広く展開。先行発売や期間限定ショップも登場し、この秋の注目ファッションとして見逃せません。
Gap×ナイトメアーの新作コレクション
©︎Disney
ティム・バートンの名作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたGapの最新カプセルコレクション。
価格は3,490円～12,900円で、フリースフーディーやスカル柄デニム、Tシャツ、フランネルパジャマなど多彩に展開。
ダークトーンを基調とした22アイテムは、自由で遊び心あるファッションを楽しみたい方にぴったりです。
マーク ジェイコブス×アートコラボ「JOY」限定コレクション誕生
メンズ・ウィメンズの注目ラインナップ
ストライプ デニムジャケット
©︎Disney
リラックス ストレート カーペンターパンツ
©︎Disney
スカルTシャツ
©︎Disney
スカル フランネル パジャマパンツ
©︎Disney
メンズは、ピンストライプのデニムジャケット（12,900円）、ストレートカーペンターパンツ（12,900円）、スカルTシャツ（3,990円）、フランネルパンツ（8,990円）など。
ヘビーウェイト ジップアップパーカー
©︎Disney
ヘビーウェイト スカル バギージョガーパンツ
©︎Disney
スカル ベースボールキャップ
©︎Disney
フーディー（12,900円）、バギージョガーパンツ（9,990円）、キャップ（3,990円）も登場します。
ヘビーウェイト スカルパーカー
©︎Disney
モダン シュランケンTシャツ
©︎Disney
ミニリブタンクトップ
©︎Disney
CashSoft カシミヤタッチ スカル カーディガン
©︎Disney
ミッドライズ ウルトラソフト バレルデニム
©︎Disney
ウィメンズは、GAPロゴ×サリーのシュランケンTシャツ（3,990円）、スカルパーカー（8,990円）、モダール素材のタンクトップ（3,990円）、カシミヤタッチのスカルカーディガン（6,990円）、バレルデニム（12,900円）まで、秋に映えるラインナップが揃います。
キッズ&ベビーの可愛い限定アイテム
ヴィンテージソフト グラフィックパーカー
©︎Disney
ヴィンテージソフト スカル バギージョガーパンツ
©︎Disney
スカルTシャツ
©︎Disney
スカル ベースボールキャップ
©︎Disney
ボーイズ（110～160cm）はジップアップフーディー（8,990円）、ジョガーパンツ（6,990円）、Tシャツ（3,990円）、キャップ（3,990円）。
ヴィンテージソフト クロップドパーカー
©︎Disney
ミッドライズ バギーデニム
©︎Disney
シュランケン グラフィックTシャツ
©︎Disney
ガールズ（110～160cm）はクロップドパーカー（8,990円）、バギーデニム（7,990円）、Tシャツ（3,990円）が登場。
オーガニックコットン パジャマセット
©︎Disney
セーラートップス
©︎Disney
ベビー（80～110cm）はオーガニックコットンのパジャマセット（4,990円）やセーラートップス（3,490円）がラインナップし、家族みんなでお揃いを楽しめます♡
自分らしく楽しむ秋の新定番♡
Gap×ナイトメアー・ビフォア・クリスマスの最新コレクションは、遊び心とダークなエッセンスを取り入れた特別なラインナップ。
メンズからベビーまで、価格やサイズ展開も幅広く揃い、家族や友人とリンクコーデも楽しめます。先行発売や期間限定ストアもあり、手に入れられるチャンスは限られています。
この秋、自分らしいスタイルを叶える特別な一着を見つけてみませんか♪