「主が旅に出るのに気づいて肩を叩いて見送るねこ」



【写真】「気をつけてな」旅立つ飼い主さんの肩を叩く猫さん

そんなひと言とともにスーツケースの上で後ろ足をついて、せいいっぱい身体をのばしつつ、右前足を飼い主さんの肩に置く猫さんの写真が「X」で人気を集めました。



その大きな瞳はじっと飼い主さんの顔を見つめています。まるで人間の子どもが旅行に行く母親を見送るような愛らしいしぐさを見た人たちからは「肩にあるお手手、爪だして引き留めてる気がする(笑)」「お土産、買ってきてニャ〜〜」「可愛すぎて行けなくなる」などのコメントが寄せられています。



愛猫の写真をポストしたのは「あんこともなか 充電ねこ」（@cat_anko3）さん（以下、飼い主さん）のアカウントです。話題になった猫さんのお名まえは「あんこ」くん。5歳になるアメリカンショートヘアの男の子です。あんこくんは「もなか」くんという1歳の立ち耳スコティッシュフォールドの男の子とともに暮らしています。



飼い主さんに撮影時のことをお聞きしました。



旅先で「猫不足」に

愛猫に見送られたときはどんなお気持ちでしたか？と飼い主さんにお聞きすると「一緒に行きたいのかな？と思って愛おしかったです」。また「出張先でひと段落して2日目を迎えた時には猫不足になりました…」とのことで、やはり滞在先でも愛猫のことを考えていたのだそう。



玄関までお出迎え

なお飼い主さんは帰宅時の愛猫について「玄関までお出迎えしてくれて可愛かったです」と話しており、再会を喜び合う飼い主さんとあんこくんのことを思うとあたたかい気持ちになりますね。



（まいどなニュース特約・山本 明）