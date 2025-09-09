「ナンバープレートにしたい」と思う滋賀県の地名ランキング！ 2位「甲賀市」、1位は？【2025年調査】
その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う滋賀県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：甲賀市／37票甲賀市は、滋賀県南東部に位置し、伊賀忍者と並ぶ「甲賀忍者」の里として知られる歴史のあるまちです。自然豊かな山々と温泉地が点在し、観光スポットとしても人気を集めています。特に「甲賀流忍術屋敷」や城跡巡りは多くの観光客に親しまれています。
1位：彦根市／67票滋賀県の北東部に位置する彦根市は、国宝「彦根城」を中心に栄えた城下町として有名です。ゆるキャラ「ひこにゃん」でも知られ、観光・文化・歴史の魅力が詰まった都市です。琵琶湖に面し、四季折々の自然と調和した街並みがナンバープレートとしても映えると人気を集めました。
回答者からは「ひこにゃんのイメージがあるから」（60代女性／静岡県）、「国宝の彦根城が有名なのでいいと思いました」（30代男性／群馬県）、「国宝・彦根城や「ひこにゃん」で知られる観光地で知名度も高いし、響きが上品で、かっこ良いから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)