「ちいかわラーメン 豚」に期間限定で“ラーメン豚 豚骨”が登場　注文特典で「ラッコのノベルティーステッカー」貰える！

ちいかわラーメン豚に、待望の期間限定メニューが登場！ 主役はなんと“ラッコ”師匠!?

『ちいかわ』の物語に登場する、あのラーメン屋さんをイメージした大人気店「ちいかわラーメン 豚」から、ファン待望の期間限定メニューが、ついに登場します！

その名も「ラーメン豚 豚骨」！ 今回の主役は……なんと“ラッコ”なんです！

明太子に高菜、キクラゲがトッピングされた本格的な一杯を、ラッコがデザインされた可愛いオリジナルどんぶりで楽しめちゃいます。

価格は1,870円（税込）で、注文した人にはもれなく特製の「ラッコのノベルティーステッカー」をプレゼント！ これは見逃せない……！

提供期間は2025年10月3日（金）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定です。

さらに、お家でもあの感動を味わえる「どんぶり豚骨（ラッコ）」（2,530円（税込））も、お店で同日に新発売が決定しました！

渋谷PARCO B1F店、名古屋PARCO 西館7F店、広島PARCO 本館B1F店、池袋PARCO 本館8F店、心斎橋PARCO B2F店の5店舗で始まる特別な一杯、ぜひ味わいに行ってみてはいかが？

（以下、プレスリリースより）

「ちいかわラーメン 豚」国内全店にて10月3日（金）より期間限定メニュー“ラーメン豚 豚骨”登場‼

株式会社パルコは、イラストレーター ナガノによる人気作品『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」を全国4店舗開催中の他、9月19日（金）には渋谷PARCO店もオープン予定です。

この全店にて10月3日（金）より、期間限定メニュー“ラーメン豚 豚骨”の提供を開始いたします。

「ラーメン豚 豚骨」は、ラッコのオリジナルどんぶりに大判POPをセットして、ご提供いたします。

ご注文特典として、ラッコのノベルティーステッカーをご用意しております。

また提供開始に伴い、“どんぶり豚骨（ラッコ）” を発売いたします。

『ちいかわ』のここだけの特別なラーメン屋をお楽しみください。

期間限定メニュー 「ラーメン豚 豚骨」登場！

ラーメン豚 豚骨 1,870円（税込）

■提供期間：2025年10月3日（金）〜2026年1月12日（月・祝）

「ラーメン豚 豚骨」（麺200g）は明太子、高菜、キクラゲをトッピング！

※こちらはカスタマイズオーダーの対象ではございません。

ラーメン豚 豚骨をご注文の方に「ラッコ」のノベルティステッカーをお渡しいたします。

また、提供に使用している食器「どんぶり豚骨（ラッコ）」を提供開始日10月3日（金）より新発売いたします。

ラーメン豚 豚骨 ご注文ノベルティステッカー どんぶり豚骨（ラッコ）2,530円（税込）

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※アレルギー表記はHPに後日掲載予定です。

ちいかわラーメン豚 国内5店舗

渋谷PARCO B1F

営業時間11:00〜22:00(最終ご入店21:20)

東京都渋谷区宇田川町15-1

渋谷PARCO B1F

Xアカウント：@chiikawaramenSB

名古屋PARCO 西館7F

営業時間11:00〜21:00(最終ご入店20:30)

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

名古屋PARCO 西館7F

Xアカウント：@chiikawaramenNP

広島PARCO 本館B1F

営業時間10:00〜20:30(最終ご入店20:00)

広島県広島市中区本通10-1

広島PARCO 本館B1F

Xアカウント：@chiikawaramenHP

池袋PARCO 本館8F

営業時間11:00〜22:00(最終ご入店21:00)

東京都豊島区南池袋1-28-2

池袋PARCO 本館8F

Xアカウント：@chiikawaramenSP

心斎橋PARCO B2F

営業時間11:00〜23:00(最終ご入店22:00)

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-８-3

心斎橋PARCO B2F

Xアカウント：@chiikawaramenSH

各店の詳細は下記HPをご確認ください。

https://cafe.parco.jp/

ブランドInstagramアカウント： ＠chiikawaramen

レギュラーメニュー

左より、「ラーメン豚大」1,980円(税込)、「ラーメン豚小」1,760円(税込)、「ラーメン豚ミニ」1,540円(税込)

ラーメン豚は「ミニ（ちいかわ）」、「小（ハチワレ）」、「大（うさぎ）」3サイズから選べ、それぞれのキャラクターを模ったはんぺんを盛り付けてオリジナルどんぶりにてご提供いたします。

また、ラーメンをご注文された方には、特典としてオリジナルどんぶりデザインの特製ステッカーをそれぞれお渡しいたします。

ラーメンご注文ノベルティステッカー​

※ご注文サイズと同じ絵柄のステッカーをラーメン１杯につき１枚お渡しいたします。​

※絵柄によりサイズが異なります

ドリンクメニュー

シーサーのみかんソーダ、古本屋のもも＆ラフランスジュースの他、オリジナルラベルの黒烏龍茶のペットボトル、モモンガのホワイトソーダ、くりまんじゅうの禁酒期間ドリンク（コーラ）、ラッコのメロンソーダや、オリジナルジョッキでご提供する生ビールをご用意しております。

ドリンクご注文された方には特典としてクリアカードをランダムにてお渡しいたします。​

黒烏龍茶 500円（税込） みかんソーダ 770円（税込） もも＆ラフランスジュース 715円（税込）

ドリンクご注文ノベルティクリアカード ​※ドリンク１杯ご注文につき１枚ランダムにてお渡しいたします。

※絵柄はお選びいただけません。

オリジナルグッズ

店内では、飲食ご利用の方に限り、メニューに使用している食器類などを中心にしたオリジナルグッズをご購入いただけます。

こちらは「ちいかわラーメン 豚」各店の他、公式ECショップ「ちいかわマーケット」でも発売いたします。

メラミン皿 1,980円（税込） どんぶりミニ（ちいかわ） 2,200円（税込） お冷グラス 1,100円（税込）