°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¡¡1990Ç¯Âå¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¤¬Âçºå¤ÇÂç¸æ½ê¤¿¤Á¤È¶¦±é¡£¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ç¡Öº£ÆüÂçºå¤Ï34ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥Ä¤¤¤Í¡ª¼ÂºÝ159.6cm¸ø¼°¿ÈÄ¹160cm¤ÎÂ¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÏÓ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¾¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025 @Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼¡£Ç®¾§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¢²Î¼ê¤ÎMISIA¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¢Âçºå¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ ²Î¾§ÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡×¡ÖÀÎ¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡¼¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×¤Ç³èÌö¡£98Ç¯È¯É½¤Î³Ú¶Ê¡ÖTiming¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£