¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¬¡Ä¡×43ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤Îà°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö°¤¤½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¤¤·´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥â¥Ç¥ëÊÂ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Îà°Û¼¡¸µá¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý(43)¡£
¡¡¸þ°æ¤ÏÇòÃÏ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù(34)¡¢ÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð(36)¤ÈÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇÐÍ¥ #¸þ°æÍý ¤È»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¸þ°æ¤Î·²¤òÈ´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¤¤·´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ß¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤¿Í½Ð¤Æ¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¸þ°æÍý¤µ¤ó¤Ç´é¤â¤À¤±¤ÉÁ´ÂÎÅª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´é¤¬åºÎï¤ÇÍý·Ï¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö°¤¤½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£