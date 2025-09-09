90Ç¯Âå¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏ¢È¯¡Ä51ºÐàTOMORROWá²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤À¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¹¤®¤ÆÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÇ®¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¼ã¡¹¤·¤¹¤®¡×51ºÐ²Î¼ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë¤Æ¡£Àõ²¬ÍºÌé·»¤µ¤ó¤Èhitomi¤µ¤ó¤È¡¡³Ú¤·¤¤£²»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²¬ËÜ¿¿Ìë(51)¡£
¡¡°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFIELD OF VIEW¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Àõ²¬ÍºÌé(56)¤È²Î¼ê¤Îhitomi(49)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤À¡×¡Ö¤Þ¤À51ºÐ¤Ê¤ó¤ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤ÎÄÁ¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÇ®¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¹¤®¤ÆÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï1995Ç¯¤Ë¡ÖTOMORROW¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶É¤Ï200ËüËç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖFOREVER¡×¡ÖAlone¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·¯¤Ç¤¤¤Æ¡×¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ömayo¡×Ì¾µÁ¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£