令和７年９月９日１４時３０分 気象庁 発表

２週間気温予報

北日本の向こう２週間の気温は、南からの暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。東・西日本の向こう２週間の気温は、南からの暖かい空気が流れこみすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、熱中症の危険性が高い状態が続きますので、健康管理に注意してください。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■９月１７日～９月２１日の５日間平均気温

・8日先から12日先まで5日間平均した日平均気温を表示しています。

・かなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■山形は

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

■全国・東北の天気

