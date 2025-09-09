ボクシング元世界2階級王者の京口紘人氏（31）が自身のYouTube「京口紘人 Hiroto Kyoguchi」を更新。WBC世界バンタム級1位にランクされている那須川天心（27＝帝拳）の世界戦の相手に、同級2位で元WBA、WBCバンタム級暫定王者の井上拓真（29＝大橋）が急転直下で決まりそうだと明かした。

中谷潤人がWBCとIBFのバンタム級ベルトを同時に返上したときはWBCを天心、IBFが拓真が狙う方向でまとまっていたという。

ところが海外メディアも報じるなど「噂レベルだったのが現実味を帯びてきた」と、11月にも天心VS拓真のビッグマッチが実現する方向で動き始めたという。

当初は天心は同じキック出身の武居由樹（大橋）戦の前に拓真と拳を交える危険は犯さないと予想されていた。

だが、京口氏は「天心選手は拓真くんに勝ったら武居戦がある。その先には井上尚弥戦もある。そういう絵を描いているんじゃないかな」と、予想した。

一方の拓真についても「天心選手に勝ったら増田陸がいる」と帝拳ジムのホープとの対戦が待っていると指摘した。

そして、11月の興行は天心VS拓真がメーンで、アンダーカードでIBFの王座決定戦に増田が出場するのではないかと予想した。