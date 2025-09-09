フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが日本時間９日までに自身のインスタグラムを更新。近況を伝えた。

「ミラノに来て初めての日曜日。毎日片付けや買い出しに追われ疲れ果てていて少しのんびりすることに」と報告。「やはり美しい建物があり、歩いているだけで楽しい。実はミラノに着いてからこの１週間、毎日平均１２．３キロ歩いています」と新天地での最初の１週間を伝えた。

「あのＤｕｏｍｏも買い出しに向かう途中にパッと横を見たら、『うわっＤｕｏｍｏだあ』という感じで毎日楽しんでいます」と大聖堂をバックにしたショットなどをアップ。しかし「変わらず、ＷｉＦｉはいつ接続に来てくれるかわからないですし、荷物は配送済みになっているけれども届いていないですし、ちょっとばかり怖いこともあり…気を引き締めなきゃ！と思っています」とつづった。

この投稿には「お気をつけてお過ごしください」「確かにミラノはちょっと怖いことあるんですよね」「ゆっくりしてくださいね！」などの声が寄せられている。

中村アナは８月２９日の更新で、「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告していた。