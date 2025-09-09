Ｊ１鹿島は９日、代表ウィークによる中断からの再開試合となる湘南戦（１３日・メルスタ）に向け、鹿嶋市内でトレーニングを行った。

＊ ＊ ＊

２日間のオフを挟み、チームが再始動した。約２時間のトレーニングが行われ、連動の中での技術向上、ゲームにおける連係やコンビネーションの確認に重点を置いたメニューに取り組んだ。

リーグ戦が残り１０試合となる中、鹿島は現在４位。首位の京都を勝ち点２差、２位の柏と３位の神戸を同１差で追う。５位以下の町田や広島も上位をうかがっており、混戦状態で“ラスト１０”の終盤戦突入となっている。

残り１０試合のうち、４試合が９月に行われる。対戦相手は湘南、浦和（２０日・埼玉）、Ｃ大阪（２３日・メルスタ）、名古屋（２７日・豊田）。１０月に控える京都、神戸との直接対決を前に、勝ち点の“取りこぼし”は防ぎたいところだ。

ＭＦ松村優太は「９月でけっこう（順位や各チームの立場が）動いてくると思う」と見据える。「もちろん全部勝たないといけないと思うし、その１つ目の湘南戦で勢いに乗りたい」と意気込みを語った。

浦和戦以降の３試合は中２日、中３日での日程消化となっており、総力戦にもなってくる。この日は韓国代表選出により離脱中のＤＦキムテヒョンに代わってＤＦ津久井佳祐がセンターバックに入り、好パフォーマンスを発揮。ベンチスタートが多い松村や田川亨介も紅白戦で好調ぶりを発揮し、アピールした。