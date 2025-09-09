８人組グループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの新メンバー募集オーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」（タイプロ）で注目を集めた西山智樹、前田大輔が９日、都内でファンミーティング「ＴＡＧ ＳＥＡＲＣＨ―０ ｔｏ ＢＲＡＮＤ―」を行った。

西山がタイプロ後も一緒に仕事をする前田に「信頼できる仲間とグループをやりたい」と声を掛け、６月に２人そろって大手芸能事務所・ホリプロに所属。同時に新ボーイズ結成プロジェクト「ＴＡＧ ＳＥＡＲＣＨ」を始動させた。

この日が２人にとって初めての取材会。アーティストとして参加するイベントも初めて。多くのカメラ、記者に囲まれた西山は「がっちがちだね。平気なふりを頑張っていますが、足がすくんでいます」と苦笑い。前田は「期待に応えられるように最高の思い出を作りたい。最高のスタートを切れるように頑張りたい」と意気込んだ。

新プロジェクトが現在進行中。西山によれば「オーディションというよりは、自分たちが才能に出会う。気になった人にＳＮＳとかで連絡とったり、その場に出向いて口説くというか」と説明。すでに研究生を対象にレッスンなどを実施中で、結成に向けた野望を「年内にグループとしてデビューしたい」「（グループの）人数に関しては６か７を想定しています」などと明かした。

最終的な目標について、西山は「３年以内にアリーナ、６年以内にドームと決めている。カラオケとかでずっと歌い続ける曲を生み出したい」。一方の前田は「お互いリスペクトを持った、長い間活動できるグループにしたい」と冷静に語った。