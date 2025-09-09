元モー娘。新垣里沙、ショーパンで美脚際立つ “ドナルド全開コーデ”に「可愛いすぎる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】元モーニング娘。の新垣里沙が9日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】新垣里沙、美脚際立つショーパン姿
新垣はアメリカ・カリフォルニア州アナハイムにあるカリフォルニア ディズニーランド・リゾートを訪れたことを報告。「ドナルド全開コーデでいたら『I’m good up to that Donald Duck girl over there.』と目印になってました」と明かし、写真を公開した。ドナルドダックのTシャツにキャップ、デニムのショートパンツを合わせ、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「ドナルド愛がすごい」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
