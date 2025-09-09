高垣麗子、手作り“秋の味覚弁当”披露「手が込んでる」「お店で出せそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/09】モデルの高垣麗子が9日、自身のInstagramのストーリーズを更新。秋の食材を使った手作り弁当を公開し、その美しい仕上がりに反響が寄せられている。
【写真】高垣麗子、紅葉型人参が可愛い秋の味覚弁当
高垣は「今日のお弁当」として「栗ごはん 型抜き人参（紅葉） 塩麹からあげ 小松菜入り卵焼き ミニトマト」と品目を紹介。「もちもちの栗ごはん美味しいですね。白米に対して2割りをもち米にしてみました 味付けはシンプルに能登塩のみです」と調理のポイントを説明し、「お弁当で秋を感じつつ、外は真夏のような暑さ しっかり水分補給して今日も一日楽しもう」と季節感を大切にした手作り弁当への思いを表現した。
投稿では、木製の弁当箱に色とりどりの料理が美しく盛り付けられた写真を公開。人参を紅葉の形に型抜きするなど、細やかな工夫が施された秋らしい弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「手が込んでる」「お店で出せそう」「彩りが美しい」「栗ごはん美味しそう」「秋を感じる素敵な弁当」「料理上手すぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆高垣麗子、栗ごはんなど秋の味覚満載の手作り弁当を披露
