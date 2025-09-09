藤田ニコル、25歳で結婚した驚きの理由「さすが元おバカタレントですね！」あのが笑い誘う
【モデルプレス＝2025/09/09】モデル・タレントの藤田ニコルが8日、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時45分〜）に出演。25歳で結婚した理由を明かした。
【写真】藤田ニコル、イケメン夫とのウェディングフォト
この日の同番組では、歌手のあのとタレントの三上悠亜とトークが展開された。2023年に俳優の稲葉友と結婚した藤田は、番組中盤に「私、今日結婚記念日なんだよ」と告白。あのと三上を驚かせた。結婚後、夫・稲葉とけんかをしたことがあるか尋ねられた藤田は「しないね、1回もしてない」ときっぱり。元々、藤田が性格的に怒ったり声を荒げたりしないタイプだそうで、それでもイライラした際や、互いに不満を持ったときには「話し合いになる」「会議」と、夫婦で落ち着いて話すと説明した。
また、「自分のルール決めてたから、人生の。25歳で結婚したいっていう」と、人生の計画に沿ったうえだと藤田。さらに、25歳という年齢にこだわった理由について「…本当本当バカだけど、『ニコル』の『ニコ』」と自身のニコルという名前にあやかった数字「25」が、25歳での結婚の理由だったと照れくさそうに告白した。これには、あのから「さすが元おバカタレントですね！」と笑いながらツッコミが入った。藤田は「親も25に自分のこと生んでくれてたから、なんか25がそういう節目なのかなみたいな、ざっくり小さい時から」と、子どもの頃から「25」という数字を意識していたと説明していた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆藤田ニコル、夫・稲葉友の喧嘩は
◆藤田ニコル、25歳で結婚した理由告白
