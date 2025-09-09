西山智樹＆前田大輔、ROIROMら「タイプロ」出身仲間への思い “ライバル心はない”と語る理由
【モデルプレス＝2025/09/09】西山智樹と前田大輔が9日、初のファンミーティング「FIRST FANMEETING “TAG SEARCH - 0 to BRAND - ”」の開催を前に、囲み取材会を実施。取材会では、「タイプロ（timelesz project - AUDITION-）」に参加していた仲間の存在について語る場面があった。
【写真】西山智樹＆前田大輔「タイプロ」参加時のビジュアル
「タイプロ（timelesz project - AUDITION-）」に参加し、話題を呼んだ西山と前田。質疑応答では、同じく「タイプロ」出身で、現在活躍しているROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）について、「ライバル心はあるか？」という質問が出た。
これについて、西山は「ライバル心はないかな」と前田を見て話し、「本当に、同じ道で頑張っている人だから。僕個人としては、いつも自分の中でのライバルはずっと自分だけなので、それ以外は、今まで出会ってきた人たちはすごく、大夢と路己以外も含めてですけど、みんな大切な友達」と口に。「『タイプロ』で一緒になって、ほかのメンバーも含めてみんな大切」と続け、「一緒に成長して、高め合っていけたらなと思います」と意気込んだ。
前田も頷き、歌番組で共演する未来もあるのでは？という問いに「いつか共演したい」とにっこり。「それはROIROMだけじゃなくて、timeleszさんもそうですし。ほかのグループの子もいるけど、同じステージに立てたら、それはもう幸せなこと」と展望を語った。
西山と前田は、6月に芸能事務所「ホリプロ」に所属。現在「TAG SEARCH（タグサーチ）」と題したボーイズグループ結成プロジェクトで、自らメンバーを探している。この日は、夜にKanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）にて、プロジェクト初のファンミーティング「FIRST FANMEETING “TAG SEARCH - 0 to BRAND - ”」を開催。同イベントは、2人体制では最初で最後のファンミーティングとなる。同取材会は、2人にとって人生初の囲み取材となった。（modelpress編集部）
