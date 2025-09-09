Snow Man阿部亮平「ステージに出るような性格じゃなかった」過去 客席が600人から7万人に…国立ライブは「奇跡」
【モデルプレス＝2025/09/09】Snow Manの阿部亮平が9日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金／あさ5時50分〜）にVTR出演。同グループが4月19〜20日、東京・国立競技場にて開催したライブ「Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜 」について振り返る場面があった。
【写真】Snow Man、国立でド派手ライブ
この日「ZIP！」内のコーナー「KENJIRO’S DIY STATION」に出演した阿部は、国立ライブを回顧。「『ここまで来られたんだな』と歴史を振り返るような。Snow Manで初めてライブをやらせていただいたときは600人の客席の箱（会場のキャパシティの意味）から始めて…（国立ライブでは）7万人っていう。奇跡だなって」としみじみ語った。
ともに出演していた三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎から「ライブに出演していて、どんなときが1番楽しい？」と聞かれると阿部は「昔はステージに出るような性格じゃなかったというか。どっちかっていうと引っ込み思案な方だったんですけど、僕たちのパフォーマンスを観て元気をもらっている人がいるかもしれないって思うと楽しいしありがたい。元気を与えられるのもライブの醍醐味」と過去の自身の性格に加え、ライブの魅力について答えた。
デビュー5周年を記念した同ツアーは、国立競技場での公演に加え、6月7日〜8日に神奈川・日産スタジアムでも開催。新国立競技場での有観客公演はSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト初となる。なお、4月20日の国立競技場公演は映画館で生中継（ライブビューイング）も行われた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆阿部亮平、国立ライブ振り返る
◆Snow Man初スタジアム「Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜」
