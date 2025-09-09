吉田照美が活動休止発表「現在体調不良のため入院療養しております」

フリーアナウンサーの吉田照美（74歳）が9月9日、体調不良のため活動休止を発表した。



所属事務所の公式サイトに掲載された「弊社所属 吉田照美の活動に関するご報告」では、「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております」と報告。



そして「それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。活動再開の時期につきましては、改めてご案内申し上げます」とつづり、「関係各位、ファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます」と報告を結んでいる。