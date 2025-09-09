アールエイジ、11-7月期(3Q累計)経常が59％減益で着地・5-7月期も33％減益

アールエイジ <3248> [東証Ｓ] が9月9日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常利益は前年同期比59.1％減の3億1400万円に大きく落ち込んだが、通期計画の3億5000万円に対する進捗率は89.7％に達し、5年平均の84.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.4％減の3600万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.8％減の3900万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.6％→8.8％に悪化した。



