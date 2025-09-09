左手首痛でツアーを欠場していた小祝さくら（27）が8日、手術を受けるとマネジメント事務所が発表した。

【もっと読む】小祝さくらは「加齢の影響」漏らしていた…ツアー6週連続欠場の深刻度

試合復帰に向けて安静と治療に努めてきたが、思うように回復に向かわないため、新たな専門医の診断を受けたところ「TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）」と診断されたという。手首（特に小指側）にある軟骨や靱帯の複合体である「三角線維軟骨複合体」が損傷した状態で、特にクラブを振るなどの回旋運動を行う際に痛みが伴う。保存療法で一定の改善は見られたものの、競技への影響や選手生命を考慮し、早期復帰をするため手術を受ける決断を下した。今シーズンの残り試合はすべて欠場するという。

小祝は「大好きなゴルフを続けていくため、今は無理せず治療に専念します」とコメントした。

「年間女王」の有力候補が消えたことで、女王争いはランキング首位をキープする佐久間朱莉が有利になったが、4位の河本結、5位の神谷そらといった下位とはポイント差が大きく離れておらず、残り12試合の戦いが注目される。

11日開幕の日本女子プロ選手権（茨城・大洗GC）の優勝は、国内最多の400ポイントとなっている。

◇ ◇ ◇

そんな小祝は7月に優勝した際、周囲に「加齢の影響」を漏らしていたというが……。いったいどういうことか。小祝に何が起きていたのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。