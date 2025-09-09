日米通算200勝に王手をかけたまま二軍調整中の巨人・田中将大（36）が、15日の敵地・横浜スタジアムでのDeNA戦で先発見込みとなった。

8月28日の広島戦で2回5失点KO。翌29日に登録を抹消されたが、今月3日のヤクルトとの二軍戦では5回無失点と好投。田中将は「春先と比べて、投げる球は久しぶりに受けてもらった捕手やコーチから、良くなっていると口をそろえて言ってもらえる」と自信を見せている。

さる巨人OBがこう言った。

「当初、9日からの東京ドームでの広島3連戦中の先発が濃厚とみられたが、田中将の東京ドームでの防御率は5.74。本拠地なのに勝ち星がなく、はっきりいって苦手としている。前回マツダでKOされた広島戦というのもあって、このカードを回避して、次のハマスタでのDeNAとの2試合目に決まったようです。とはいえ、DeNA戦も今季1試合で2回6失点と炎上して防御率は27.00。打たれたのは東京ドームで、ハマスタでは登板がないとはいえ、DeNA打線にはイヤなイメージがあるでしょう。東京ドームでの広島戦よりは勝利の確率が高いという首脳陣の判断でしょうけど、危険な賭けになりそうです」

2位巨人は現在、3位DeNAと1.5ゲーム差。CS圏内の2、3位争いは最後まで続きそうで、残り12試合での登板になるだけに、もし勝てなかった場合、あと1回登板のチャンスがもらえるかどうか……。投球内容次第では、今季最終登板となる可能性もある。駒大苫小牧高時代の夏の甲子園大会決勝、楽天時代の日本シリーズ、ヤンキース時代のプレーオフなど、大舞台を何度も経験している田中将だが、15日は相性の悪いDeNAとの一発勝負という、プレッシャーのかかるマウンドになりそうだ。

◇ ◇ ◇

巨人は２位を死守すべく一丸となるべき状況だが、チーム内には不穏な空気が立ち込めている。火種となったのが、杉内投手チーフコーチの選手に対する「過激な発言」だ。それに対し「選手を吊るし上げる前にやることがあるだろ」との反発の声も上がり、現場の空気はギスギスしてきているという。いったいどういうことか。いま、巨人の内部で何が起きているのか――。

