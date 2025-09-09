【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

先週前半のメキシコペソ円は、円安の動きが優勢。2日の市場では連休明けの米国市場でドル買い新興国通貨売りが進む中でドルペソでのペソ売りも目立ったが、対円では円安の勢いが勝った。8月23日の高値を超え、8月14日以来とな7円95銭台での推移が見られた。もっともポイントとしてかなり強く意識されている8円00銭手前の売りが上値を抑えると、その後はいったんペソ安となった。週末は米雇用統計を受けたドル安円高の勢いが強く、7円84銭台まで一時下げている。



週明けは石破首相の退陣表明を受けた円売りに7円93銭近くまで買い戻されたが、上値は重く、その後円安一服もあってペソ安円高。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8円00銭

- **サポート**: 7円80銭



### 価格予測

- **短期目標（9月末）**:

7円80銭のサポートを試す



中長期見通し

2025年12月: 8.00円トライ



今週のポイント

メキシコペソは、新興国通貨の中でも堅調な動きを見せている。メキシコ中央銀行が引き続きインフレ抑制に注力し、比較的高い政策金利を維持していることが背景にある。今週発表のメキシコCPIも落ち着いた水準が見込まれている。米国の利下げ期待が広がる中、米国とメキシコの金利差拡大期待もペソのサポート材料。もっとも、対円では円高が進むリスクが無視できない。基本的にはペソ買いと円買いが交錯も、短期的には円買いの勢いが勝る可能性がある。



主な予定

2025/9/9 21:00 メキシコ消費者物価指数（CPI）（前月比）8月 前回 0.27% -

2025/9/9 21:00 メキシコ消費者物価指数（CPI）（前年比）8月 前回 3.51% -

2025/9/11 21:00 メキシコ鉱工業生産指数（前年比）7月 前回 -0.40%

2025/9/11 21:00 メキシコ鉱工業生産指数（前月比）7月 前回 -0.10%

