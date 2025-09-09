テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いからの上抜け、１．３６００がポイントに テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いからの上抜け、１．３６００がポイントに

テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いからの上抜け、１．３６００がポイントに



1.3631 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3596 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3575 現値

1.3497 21日移動平均

1.3496 10日移動平均

1.3466 一目均衡表・雲（上限）

1.3462 100日移動平均

1.3456 一目均衡表・転換線

1.3428 一目均衡表・基準線

1.3416 一目均衡表・雲（下限）

1.3399 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3361 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3073 200日移動平均



ポンドドルは、８月後半以降、１．３３台前半から１．３５台後半での保ち合い相場を形成している。足元のＲＳＩ（１４日）は５７．８と、やや買いバイアスが優勢になっている。一目均衡表の雲はネジレを発生し、現在は雲上限を上回っている。短期的にはレンジ相場からの上抜けを試しそうな状況になっている。心理的水準の１．３６００レベルが上値ポイントとして注目される。

