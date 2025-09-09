豪ドル円、NZドル円ともに上値が重い＝オセアニア為替概況



豪ドル円は97円20銭を挟んでの動きから、午後に入ってやや円買い。次期首相候補の一人である自民党の河野氏が円安阻止のために利上げが必要と発言したことなどが円買いにつながった。もっとも、先週末の96円台前半を付けていたところからの動きであり、調整の一環という印象。流れはまだ上方向で97円50銭を超えると、豪ドル買いが加速する可能性。もっとも、今日に関しては23時の米雇用統計の年次改定暫定値の発表待ちとなっており、それまでは動きが抑えられそう。

NZドル円も同様に上値が重く、87円50銭前後をしっかり割り込んできている。ただこちらも先週末の86円60銭台から上昇してきた後を受けた動きで、ポジション調整という印象。



豪ドルドルは堅調地合いを維持。米利下げ期待を受けて、米豪の金利差拡大期待が豪ドルの支えとなっている。0.66台にしっかり乗せてきており、上値トライの意識が強い。

NZドルドルも、一時0.5950を超えており、堅調地合いが意識される。



【今日のオセアニア指標結果】

2025/09/09 07:45 NZ 製造業活動 2025年 第2四半期 結果 -3.0% 予想 NA 前回 5.1% 修正 4.8%

2025/09/09 09:30 豪 Westpac消費者信頼感指数 前月比 9月 結果 -3.1% 予想 NA- 前回 5.7% -

2025/09/09 10:30 豪 NAB企業景況感 NAB企業景況感 8月 結果 7.0 予想NA 前回 5.0

