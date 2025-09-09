ドル円１４７．００近辺、ユーロドル１．１７７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は147.00近辺、ユーロドルは1.1770近辺で推移している。いずれもドル安の動きを示している。ユーロ円は173.00付近と本日の安値近辺で推移しており、ドル円とともに円買いに押されている。東京市場では全般に、ドル売りと円買いの動きが優勢。日本時間午後１１時には米労働省労働統計局（ＢＬＳ）が非農業部門雇用者数の暫定基準改定を発表する予定。市場では７０万人程度の下方改定を見込んでいる。最近は米雇用市場に対する注目度が高まっており、本日の発表は一大イベントとなっているようだ。市場では発表を前にして、弱い数字を織り込む動きを見せている。





USD/JPY 147.02 EUR/USD 1.1765 EUR/JPY 172.99

外部サイト