ÇðÌÚÍ³µª¡ÖÄÁ¤·¤¯¡Ä¡×¶¦±é¤·¤¿¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¡¡¿©»ö²ñ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¸òÎ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢À¸³è½¬´·¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤¿ÏÃ¡×¤È¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ø¥Ð¥¹Î¹¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÄÁ¤·¤¯¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡È¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¡Ê¾¾Â¼º»Í§Î¤¡Ë¤âÍ¶¤Ã¤Æ3¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¿©»ö²ñ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¸á¸å¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÇðÌÚ¤À¤¬¡¢¡ÖºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬ËèÆü30Ê¬±¿Æ°¤·¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡£¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤Ï¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¸¤¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£»ä¤âAKB¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë2¿Í¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¿ÆÍ§¤ÎÊÒ»³ÍÛ²Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¸¤»ô¤Ã¤Æ¤ÆÄ«»¶Êâ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡È¤³¤ì¤À¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÈÌÀÆü¤ÎÄ«¤Î»¶Êâ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü6»þÈ¾½¸¹ç¤Ç»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦³×Ì¿¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£