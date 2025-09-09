くろ工、今期配当を20円増額修正

くろがね工作所 <7997> [東証Ｓ] が9月9日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年11月期の期末一括配当を従来計画の20円→40円(前期は20円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元と共に、将来の事業展開及び経営体質の強化のために必要な内部留保の確保をした上で、安定した配当を続けることを基本方針としております。2025年２月12日に公表いたしました「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」において記載のとおり、中期経営計画『Revive2025』に基づく各施策の確実な進捗により業績の回復を早期に図り、安定的な配当の継続の実現に向けた体制の構築を図るとともに、コーポレートガバナンス・コードに基づく政策保有株式の縮減及び見直し、並びに財務体質の強化を図るための保有投資有価証券の売却も進めております。今回2025年８月20日に公表いたしました「投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、２億３百万円の投資有価証券売却益（特別利益）を計上したことを受け、株主の皆様への利益還元を行うため、特別配当を実施することといたしました。これにより、期末配当につきましては１株あたり特別配当として20円の増配を実施し、期末配当額は普通配当20円と合わせて１株当たり40円とする予定です。

