　日本サッカー協会(JFA)は9日、長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)で11月29日に開催される「MS&ADカップ2025」の日本女子代表(なでしこジャパン)対カナダ女子代表のキックオフ時間、テレビ放送などが決定したと発表した。

　同試合は11月29日の15時30分キックオフの予定で、TBS系列で全国生中継。今月14日の10時からチケット一般販売(先着制)が開始される。