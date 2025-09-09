長崎で開催されるなでしこジャパン対カナダのキックオフ時間が決定
日本サッカー協会(JFA)は9日、長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)で11月29日に開催される「MS&ADカップ2025」の日本女子代表(なでしこジャパン)対カナダ女子代表のキックオフ時間、テレビ放送などが決定したと発表した。
同試合は11月29日の15時30分キックオフの予定で、TBS系列で全国生中継。今月14日の10時からチケット一般販売(先着制)が開始される。
なでしこジャパン— JFAなでしこサッカー (@jfa_nadeshiko) September 9, 2025
11.29(土)に長崎スタジアムシティで開催される『MS&ADカップ2025 #なでしこジャパン 対 カナダ女子代表』のチケット販売概要、テレビ放送、およびキックオフ時間が決定しました。
チケット一般販売(先着制)
9.14(日)10:00〜
MS&ADカップ2025
11.29(土)… pic.twitter.com/BFFufMxV3j