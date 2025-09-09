マンCとプレミアリーグが10月の裁判を前に和解
マンチェスター・シティとプレミアリーグが、商業契約やスポンサー契約を規制するアソシエイテッド・パーティー・トランザクション(APT)規則を巡る裁判を前に、法廷外で和解に達した。これにより、10月に予定されていた裁判は取り消される。イギリス『ミラー』が報じた。
和解の一環として、シティは現在のAPT規則が「有効かつ拘束力のあるもの」であると認めている。クラブはエティハド航空との長期スポンサー契約を結ぶ見通しとなっており、規則順守を前提に商業面での動きを加速させる構えだ。
APT規則は、クラブとその所有者に関連する企業との契約が市場価格に沿っているかを評価する仕組みで、昨年11月にプレミアリーグ加盟クラブの投票で改正が可決されていた。シティ側はこの改正後の規則について「差別的である」と主張していたが、今回の和解によって争いは終結する。
なお、今回の和解は、プレミアリーグがシティに対して財務不正の疑いで提起している130件の告発とは無関係。プレミアリーグとシティは、APT規則を巡る件についてこれ以上のコメントを控えることで一致している。
和解の一環として、シティは現在のAPT規則が「有効かつ拘束力のあるもの」であると認めている。クラブはエティハド航空との長期スポンサー契約を結ぶ見通しとなっており、規則順守を前提に商業面での動きを加速させる構えだ。
なお、今回の和解は、プレミアリーグがシティに対して財務不正の疑いで提起している130件の告発とは無関係。プレミアリーグとシティは、APT規則を巡る件についてこれ以上のコメントを控えることで一致している。